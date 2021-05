Elisa Isoardi dopo l’Isola dei famosi: “Piace stare in un’azienda che crede nel mio valore”

Elisa Isoardi dopo l’Isola dei famosi ha rivelato che le piacerebbe stare in un’azienda che crede nel suo valore. La famosa e popolare conduttrice tv ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La grande protagonista dell’attuale edizione del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha spiegato i motivi della sua partecipazione all’Isola.

Elisa Isoardi – Foto: Instagram

Elisa Isoardi commenta la sua partecipazione all’Isola dei famosi

L’ex compagna dell’ex ministro dell’Interno del Governo Conte I, Matteo Salvini, ha dichiarato: “Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, di cosa fossi capace […] Pensavo peggio per la fame – ha continuato l’ex conduttrice tv del programma di Raiuno La prova del cuoco -, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr.) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”.

Secondo diverse indiscrezioni lanciate da diversi siti, riviste e blog, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi potrebbe condurre un programma domenicale o la versione weekend di Mattino 5. La presentatrice ha detto che le piacerebbe restare in un’azienda che crede in lei.

“Lo vedrei con molto piacere – ha detto Elisa -. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.

I fan della presentatrice tv ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi sognano ad occhi aperti. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!