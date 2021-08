Elisabetta Canalis contro il gossip: “Una persecuzione, è stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero”

Elisabetta Canalis ha confessato che il gossip è stato una persecuzione oltre ad esser stato uno dei motivi per cui si è trasferita negli Usa. L’ex velina mora di Striscia la notizia sarà al timone del programma “Vite da copertina”, su Tv8 a partire dall’1 settembre. La famosa calendar girl, modella e showgirl sarda condurrà un programma di gossip “leggero”, molto diverso da quello che ha subito lei.

Elisabetta Canalis – Foto: Instagram

L’ex collega ed ex amica vip di Maddalena Corvaglia ha sottolineato: «Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho mai amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone (…) Una persecuzione. Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato».

Per la mamma vip di Skyler Eva e moglie del chirurgo americano specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative Brian Perri è una grande occasione: «Spero che “Vite da copertina” sia per me un nuovo biglietto di presentazione, per poter fare anche altro, dopo. Mi piacerebbe molto fare delle interviste a due, un po’ come Silvia Toffanin a Verissimo. La conosco da quando ero velina e letterina lei: è veramente brava, ci mette il cuore. È bello pensare che siamo partite tutte insieme».

L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo e showgirl sarda è molto attiva anche sui social. «Per me hanno avuto un ruolo potrei dire fondamentale – ha concluso Elisabetta Canalis – hanno continuato a consegnare al mio pubblico un’immagine di me che cresceva con loro».

Molti paparazzi e opinionisti tv hanno duramente criticato queste dichiarazioni di Elisabetta sul gossip… e voi che cosa ne pensate?