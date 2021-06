Elisabetta Franchi nominata cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella

Elisabetta Franchi è stata nominata cavaliere della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Per celebrare questo momento Elisabetta Franchi ha scelto di farsi ritrarre dalla nota fotografa Nima Benati. La stilista ha espresso tutta la sua soddisfazione in una nota diffusa alla stampa.

“Nata nel 1968 a Bologna da una famiglia di origini umili, con poche possibilità ed una sola bambola, Betty – si legge nella nota – capisce fin da bambina che la sua vocazione è la moda, una visione che si tiene stretta con la sua bambola e che un giorno le permetterà di vestire le donne del mondo. La sua anima sognatrice, ma dotata di senso pratico, la porta a fondare nel 1998 la Betty Blue S.p.A., un brand di pret-à-porter per donna tutto made in Italy, caratterizzato da uno stile molto sensuale”.

“Una strada sempre in salita, sostenuta da valori, come la passione, la coerenza, il sacrificio e la disciplina – si legge ancora nella nota -, pilastri della sua intera esistenza di self made woman, come lei stessa si considera, che la guidano nella costruzione di quella che oggi è una realtà internazionale con 3 headquarters, 87 boutique monomarca, oltre 1100 multimarca e un fatturato di 120 milioni di ricavi nel 2019 pre-pandemia. Sempre in prima fila con il suo forte senso di responsabilità, trasforma la sua visione imprenditoriale in consapevolezza racchiudendo nelle sue collezioni la forza delle donne. La stilista è molto attenta alla trasformazione non solo delle mode ma anche dei tempi”.

“Parla direttamente alle sue consumatrici, perché crede che la condivisione sia la chiave del cambiamento. Interagendo attraverso i canali di comunicazione diretti ha mostrato sé stessa e la sua vita: il suo impegno animalista, la sua vocazione da imprenditrice, la sua creatività da stilista e la sua natura di madre e moglie. Sono 23 anni di carriera coronati con l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Congratulazioni!