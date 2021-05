Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti fidanzati: prima foto di coppia sui social

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono fidanzati. Prima foto di coppia sui social per la famosa showgirl e il pilota automobilistico. I due vip innamorati non si nascondono più. Vivono la loro storia d’amore alla luce del sole. Le foto sono state pubblicate da Stefano Coletti sul suo profilo Instagram mediante alcune storie, che hanno fatto rapidamente il giro del web scatenando polemiche e critiche davvero sterili e ignobili. Attacchi volgari e gratuiti davvero insignificanti, ma colmi di odio e invidia. L’amore deve sempre vincere su tutto e tutti.

Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci – Foto: Instagram

L’ex moglie del ricco e potente imprenditore e manager Flavio Briatore è finita di nuovo al centro del gossip nazionale. Stefano Coletti ha precisato che la storia con la famosa, influente e popolare showgirl e conduttrice tv di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, è sbocciata a marzo. Pertanto non stavano insieme quando lei era “reclusa” nella casa del Grande Fratello Vip 5, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Primi rumor sulla storia tra Elisabetta e Stefano a ottobre 2020

Per la verità le indiscrezioni sulla possibile love story tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti erano iniziate a circolare già a fine estate 2020. A Mattino 5 di Federica Panicucci, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Arianna David aveva riportato le voci secondo le quali Elisabetta aveva una frequentazione con il pilota monegasco: “Elisabetta Gregoraci non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”.

Inoltre l’autore tv e giornalista Gabriel Parpiglia aveva rivelato in suo articolo su Giornalettismo: “Prima dell’ingresso della Gregoraci nella Casa si erano giurati amore e fedeltà. Questa è la verità e sappiamo che non può essere smentita, proprio perché lo sfogo di Coletti è avvenuto con una persona di nostra conoscenza. Ma non è tutto”.

L’autore tv e giornalista aveva poi riportato le dichiarazioni scoppiettanti della fonte riservata e presumibilmente vicina alla coppia vip: “Stefano Coletti? È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci. Erano insieme quando lei ha condotto Battiti in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip. Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità. Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia – Immobilia 2000 -, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola”.