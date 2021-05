Elisabetta Gregoraci smentisce Stefano Coletti: “Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò”

Elisabetta Gregoraci ha smentito a sorpresa le dichiarazioni social del pilota automobilistico monegasco Stefano Coletti, ribadendo che è single e sta cercando ancora l’amore. Ormai è caos sullo stato sentimentale della famosa showgirl e conduttrice tv di Battiti Live. Ma procediamo per ordine.

Stefano Coletta ed Elisabetta Gregoraci – Foto: Instagram

Qualche giorno fa Stefano Coletti aveva condiviso alcune storie e dichiarazioni romantiche su Instagram in compagnia di Elisabetta Gregoraci e aveva scritto: “Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo assieme ai tempi del Gf, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non si merita sicuramente questo trattamento”.

Queste storie social con tanto di cuore e dichiarazioni romantiche erano state subito dopo rimosse dal pilota. Dopo un iniziale e assordante silenzio, l’ex moglie del ricco e potente imprenditore e manager Flavio Briatore ha deciso di smentire tutto: “Care amiche e amici, mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite. Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto sono una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità che crede nell’amore e nella famiglia. Come tutte voi sono stata innamorata, ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate, ho pianto di gioia e sono stata triste. Ma questo fa parte della vita”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha poi aggiunto: “Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro. Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io, l’amore, lo sto ancora cercando e non smetterò perché voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.

Anche Coletti ha ritrattato tutto: “Eli ed io non stiamo assieme”.