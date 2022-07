Elodie è ancora innamorata di Marracash: “Il prossimo fidanzato non sarà all’altezza”

Elodie è ancora innamorata del suo ex compagno Marracash. La famosa artista ha affermato in una nuova intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma di Nove, La Confessione, che il prossimo fidanzato non sarà all’altezza. Parlando del loro rapporto ha spiegato: “Lui è rimasto molto affascinato da me come essere umano, che era molto distante da come apparivo in tv. Abbiamo molte cose in comune per quel che riguarda le origini – ha aggiunto -. Fabio tutt’ora è una persona molto importante per me, ho bisogno di un suo parere, se ho un’idea o un dubbio spesso mi confronto con lui”.

Elodie e Marracash – Foto: Instagram

Cosa le piace di più di Marracash? “Lui ha sia l’eleganza che una parte animalesca, è tante cose – ha continuato Elodie -, è difficile spiegare Fabio, però la cosa che mi piace è nello sguardo. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita, sicuramente… è una grande fortuna, l’ho capito adesso cos’è l’amore”.

Quando il conduttore tv e giornalista Peter Gomez le ha fatto notare che un eventuale futuro fidanzato probabilmente non apprezzerà queste parole, l’ex star del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi ha replicato: “Se ci sarà un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”.

Marracash parla della rottura con Elodie

Il famoso rapper e produttore discografico Fabio Bartolo Rizzo aveva speso parole molto positive all’indirizzo della sua ex fidanzata durante un’intervista rilasciata alcuni mesi fa al Corriere della Sera: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!