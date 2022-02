Elodie parla della rottura con Marracash: “Ora come ora ho solo bisogno di stare da sola”

Elodie ha parlato della rottura con il collega Marracash durante una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, che le ha dedicato l’ultima copertina. Non si è trattato di tradimento, come invece aveva ipotizzato inizialmente Dagospia. L’ex star di Amici di Maria De Filippi ha parlato di crisi personali e di tempo da dedicare a sé stessa.

Elodie e Marracash – Foto: Instagram

Elodie non era pronta a metter su famiglia

La bravissima artista Elodie ha dichiarato: “Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso. Così è successo anche con Fabio. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la tua fidanzata, che significa che quello è il mio ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo“.

Non era pronta a metter su famiglia: “Non riuscivo a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.

Marracash parla della rottura con Elodie

Il famoso rapper e produttore discografico Fabio Bartolo Rizzo aveva speso parole molto positive all’indirizzo della sua ex fidanzata durante un’intervista rilasciata alcuni mesi fa al Corriere della Sera: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!