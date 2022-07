Elodie rivela: “Non ho un compagno perché sono stata egoista”

Elodie ha rivelato di recente al Corriere della Sera di non avere un compagno perché è stata egoista. Attualmente è single. Ha parlato anche di politica e della sua famiglia. La famosa e apprezzata cantante da tempo non si sente più figlia: “Non è che non mi sono mai sentita figlia. Ma a un certo punto ho detto vabbè, io sono figlia mia, padrona della mia vita. Non mi sono più sentita figlia. Ovviamente ho un legame con la mia famiglia, a volte la amo di più a volte di meno, è la normalità. Diciamo che è vero che non mi sento figlia, ma mi sento tanto frutto loro. Non li vorrei diversi da quello che sono perché sarei diversa io. Su certe cose mi viene da rimproverarli e su altre mi viene da dirgli bravi”.

Elodie – Foto: Facebook

Nell’intervista con il Corriere della Sera, l’artista ha anche ripercorso la scelta di ritirarsi a poche settimane dall’esame di maturità: “Che follia, era maggio, a un mese dall’esame mi ritiro, con giustificazioni stupide, tipo: non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare… In realtà avevo paura del rifiuto, di non essere all’altezza e di esser bocciata. Bisogna lavorare sulla paura del rifiuto. L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo”.

In merito alla sua ultima love story con il noto rapper Marracash, Elodie ha sottolineato: “Come ha detto lui di recente, ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso”.

L’amore si sta trasformando in amicizia? “Per il momento è complicato – ha detto l’artista -. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”.