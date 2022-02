Emanuela Tittocchia affossa Biagio D’Anelli: “Bugiardo e opportunista, usa le persone sia in amicizia che nei rapporti sentimentali”

Emanuela Tittocchia ha affossato Biagio D’Anelli dalle pagine del settimanale Nuovo Tv e anche in tv a Pomeriggio 5. Entrambi erano finiti sui giornali di cronaca rosa per una presunta storia d’amore, che secondo i detrattori dell’ex coppia era stata creata a tavolino ed era finta. Ora tra i due opinionisti di Barbara d’Urso è guerra aperta.

Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia – Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha attaccato Biagio D’Anelli alcuni giorni fa dalle pagine di Nuovo Tv e ha anche messo in guardia la concorrente del Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan: “Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di salvarti. Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole“.

Ieri Emanuela Tittocchia ha rivisto Biagio a Pomeriggio 5 e si è scagliata contro di lui dandogli del bugiardo opportunista: “Usa le persone, sia in amicizia, che nei rapporti sentimentali. Lui è bugiardo su tutto, anche sul rapporto con Miriana. Tu devi smetterla di prenderla in giro, finiscila di usarla! Tu sei talmente bravo che sei andato da lei e le hai fatto credere questa favola. Ora scrive le lettere di San Valentino a Miriana. Con me un San Valentino si era riavvicinato e poi ha portato Flavia Vento a fare un’uscita romantica con le telecamere“.

Ha poi attaccato nuovamente l’ex gieffino vip Biagio D’Anelli: “Stai zitto che sei uscito con Flavia Vento e poi hai baciato anche Lucia Bramieri“.

Per poi aggiungere: “Come hai preso in giro tutte le altre prima di lei! Mi dispiace molto per Miriana Trevisan, perché mi è stata vicina in un momento molto complicato e in cui stavo vivendo un amore difficile”.

Per poi concludere: “Quando Biagio ha saputo che avrei partecipato all’Isola dei Famosi mi ha mandato dei bei messaggi, si è molto riavvicinato a me. Ha chiamato anche mia mamma… ha cercato in tutti i modi di starmi vicino. Che cosa cercava di fare al tempo? È riuscito a manipolarmi anche in quell’occasione perché voleva che io dessi il suo numero agli autori dell’Isola per venire in studio a difendermi”.

Non si placa la guerra tra Emanuela Tittocchia e Biagio D'Anelli ?#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/ZNeCBamPi3 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 15, 2022

E voi che cosa ne pensate?