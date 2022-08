Emilio Fede dopo il ritorno in tv a 90 anni è tornato a scrivere per il settimanale Visto

Il 3 giugno scorso noi di IGOSSIP.it abbiamo lanciato in anteprima ed esclusiva la notizia del ritorno in tv dell’ex conduttore del TG1 e del TG4, Emilio Fede. Dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo, il famoso e popolare conduttore tv e giornalista è stato prima ospite e poi co-conduttore del format di stretta attualità e gossip di Go Tv, Punti di Vista, condotto da Kevin Dellino. Ora Emilio Fede è tornato a scrivere per un importante e storico settimanale, Visto.

Kevin Dellino con Emilio Fede – Foto: Davide Cariglia



Il ritorno in tv di Emilio Fede all’età di 90 anni ha fatto il giro del web e ha sbancato sulla stampa. Come ben ricorderete durante la prima puntata di Punti di vista, il conduttore Kevin Dellino ha avanzato una proposta di matrimonio artistico all’ex conduttore siciliano, che ha diretto per ben 20 anni il TG4, per soli due anni Studio Aperto, TG1 e Videonews.

Dopo il ritorno in tv, Emilio Fede è tornato a scrivere per una importante e prestigiosa rivista: il settimanale Visto, diretto da Carlo Faricciotti ed edito da Visibilia. Il primo pezzo sulla rivista di Visibilia Editore dell’ex conduttore del TG4 è dedicato alla principessa triste, Lady Diana, a 25 anni dalla sua morte in cui rievoca il suo incontro con la mamma dei principi William e Harry.

Inoltre negli ultimi tempi Emilio Fede, che ha festeggiato 91 anni il 24 giugno scorso, è tornato molto attivo sui social network, in particolar modo su Instagram, dove pubblica diversi video e dirette social in cui mantiene un rapporto diretto con i suoi followers.

