Eretico Pensiero è il nuovo EP del rapper Loge. Sei tracce con i featuring di Vacca e Incis Zone e le produzioni musicali di Billy G, Booze, Block Mameli, Goss Vinyard e Sk8 Beatz. L’EP si muove tra una serie di dichiarazioni di indipendenza e dei versi introspettivi in cui Loge parla dei propri demoni. Insieme a questi due aspetti predominanti si fa notare anche un’attitudine combattiva e pungente che prende di mira alcune tendenze della società odierna.

Il rapper racconta così l’EP: “Mettere tutto in discussione, sviluppare un pensiero libero e incontaminato, sbeffeggiare la libertà illusoria che ci viene propinata ogni giorno e non abbassare mai la testa: quattro regole per sei nuovi brani che tengono accesa la fiamma del mio ‘Eretico’ Pensiero”.

Eretico Pensiero di Loge: la tracklist dell’EP

INFLUENZA (Prod. Billy G) PERDONAMI Feat Vacca (Prod. Booze) CALMA (Prod. Block Mameli) TROFEI (Prod. Billy G) DRY Feat Incis Zone (Prod. Goss Vinyard) PLASTICA (Prod. Sk8 Beatz)

Chi è Loge? Biografia e carriera

Loge, nato a Viareggio nel 1994, si appassiona presto al rap e, da adolescente, partecipa a vari eventi hip hop conquistando il podio di qualche contest e, successivamente, aprendo concerti ad artisti sia mainstream sia indipendenti della scena italiana. Appena compiuti 18 anni si trasferisce a Milano dove continua a coltivare la sua passione per la musica e cerca di dare stabilità alla sua “nuova” vita.

Nel 2015 firma per Mondo Records, etichetta di Mondo Marcio, ma dopo poco più di un anno decide di lasciarla per avere il pieno controllo sulle proprie uscite. Nel 2017 entra a far parte del neonato collettivo Doraemon Gang 500, capitanato da Vacca, e dopo qualche singolo, a fine 2018 pubblica il suo primo album ufficiale, “Cleanica”, tutto prodotto da Sk8 Beatz, a cui seguono, nel 2019, l’EP “Influencer” e altri singoli. Il secondo album, “Exit”, esce in digitale a maggio 2020 e, appena sei mesi dopo, Loge ne pubblica un terzo, “La Belle Époque”, che, nella Deluxe Edition del 2021, si amplia e prende il sottotitolo di “Blackout”.