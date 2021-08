Estate 90 a tutta dance music in Puglia con Nathalie Aarts dei Soundlovers e Haiducii. Due eventi musicali live davvero imperdibili durante la settimana di Ferragosto alle porte del capoluogo pugliese. Due grandi star musicali di rilievo internazionale per la notte di San Lorenzo e la vigilia di Ferragosto presso la struttura polifunzionale Tenuta Giannini, situata a Grumo Appula nell’entroterra barese, e saranno organizzate e coordinate dal direttore artistico Miky Falcicchio.

Soltanto pochi mesi fa abbiamo avuto il grande onore di intervistare Nathalie Aarts. Una vera e propria icona evergreen della dance music europea e internazionale, amatissima da tutte le generazioni. Molto popolare negli anni Novanta e Duemila, grazie ai numerosi successi registrati con il gruppo di musica dance The Soundlovers (nato nell’aprile del 1996 dall’incontro avuto tra RSDJ, il dj produttore Gianni Fontana con la coppia di produttori Molella & Phil Jay), Nathalie Aarts ha “sfornato” tanti dischi di successo (tra cui Surrender, Heartbeat e tanti altri ancora) anche negli ultimi anni insieme a Kim Lukas (tra cui Boogie Baby), altra grande star del movimento Eurodance.

La romantica notte delle stelle cadenti verrà illuminata dalla celebre artista del gruppo musicale dei Soundlovers che si esibirà sulle note delle sue canzoni di maggiore successo mondiale: da Surrender a Boogie Baby e tante altre ancora.

«Non vedevo l’ora di tornare in Puglia – afferma la star della dance music Nathalie Aarts – per vacanza e lavoro. Ho infatti scelto diverse volte questa bellissima e meravigliosa terra per le mie vacanze con la mia famiglia, soprattutto il Salento. Questa volta sono molto fortunata, perché sono insieme ad Haiducii. Prima dell’evento musicale del 10 agosto farò con la mia famiglia (e in alcuni casi rifarò) un bel po’ di tappe turistiche: Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello, Gravina, Ostuni, Trani e Matera. Vi aspetto per divertirci con la musica dal vivo presso la Tenuta Giannini tra Grumo Appula e Sannicandro di Bari il 10 agosto. Non mancate».

L’altra grande star della dance music anni Duemila protagonista dell’Estate 90 in Puglia è la popolare e amatissima cantante rumena naturalizzata italiana Haiducii (la sua travolgente e virale hit internazionale Dragostea Din Tei ha scalato la vetta delle classifiche musicali di tutto il pianeta nel 2004 e ancora oggi imperversa nei locali e discoteche).

Paula Monica Mitrache salirà sul palco della Tenuta Giannini il 14 agosto per far rivivere grandi ricordi ed emozioni al pubblico presente grazie ai suoi brani evergreen: da Dragostea Din Teia I Need a Boyfriend fino a More’n’More (I Love You).

«Il post pandemia ha segnato una fine e un nuovo inizio per tutti – dichiara il direttore artistico ed event manager Miky Falcicchio -, soprattutto per noi professionisti di eventi e spettacolo. Per me è stato un ritorno al passato. Sì, perché la mia vita si è divisa per il 50% di turismo, gestione villaggi internazionali e risorse umane, per l’altro 50% moda, eventi e management. Oggi sono direttore e coordinatore di una meravigliosa struttura immersa nel verde di Puglia. Tenuta Giannini è infatti un complesso di strutture che si divide in 5 macroaree: piscine, ristorante, pizzeria, area sport e b&b. Nonostante le restrizioni anti-Covid, i moltissimi limiti e le attenzioni che ad oggi, tutti noi dobbiamo attenerci, agosto da noi sarà Estate90, perché si esibiranno in un live indimenticabile, Nathalie Aarts from SoundLovers il 10 agosto e Haiducii il 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Non vi resta che seguirci sui nostri canali social – conclude – e trascorrere insieme a noi il Ferragosto».

Il duo musicale degli Havana Group, composto da Enzo Farinola e Grimilde Minervini, aprirà e chiuderà i due grandi show musicali con una ricca selezione musicale dagli anni ’80 e ’90 ai giorni d’oggi.

Gli eventi musicali si terranno presso la Tenuta dei proprietari Rocco Giannini e Lucia Campanelli nel pieno rispetto delle normative vigenti per il contrasto della diffusione del Covid (tra cui i nuovi obblighi previsti dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri il 22 luglio sull’obbligo del Green Pass oppure tampone effettuato nelle ultime 48 ore) e in assoluta sicurezza. Pertanto saranno obbligatori e indispensabili il Green Pass (o tampone) e la prenotazione per vivere notti indimenticabili e magiche all’insegna della dance music, dello spettacolo e del buon cibo pugliese. Per ulteriori informazioni e prenotazione tavolo contattare tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 il numero 391 435 5446 oppure per e-mail a falcicchiomanagement@gmail.com.