EURO 2020 su Tik Tok: inni, riti scaramantici, curiosità e tifo prima della finale Italia-Inghilterra

EURO 2020 su Tik Tok: inni, riti scaramantici, curiosità e tifo prima della attesissima finalissima Italia-Inghilterra. Per la quarta volta nella storia del calcio, l’Italia è in finale agli Europei. La partita decisiva sarà domenica sera. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella domenica sarà a Wembley per sostenere gli azzurri nella finale degli Europei di calcio. Una decisione presa dopo aver ricevuto, l’invito formale della Uefa, così come previsto dal protocollo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi da appassionato di calcio, e tifoso romanista, domenica prossima vedrà la partita a casa, in famiglia. Intanto sulla piattaforma social Tik Tok, sono stati tantissimi i video creati e le visualizzazioni dei contenuti legati al mondo del calcio.

#TikTokCalcio è l’hashtag che accompagna i contenuti legati allo sport più bello del mondo. Ha superato in poco tempo 1 miliardo di visualizzazioni; #ForzaAzzurri , lanciato in concomitanza con EURO2020 ha superato i 240 milioni di visualizzazioni. Il tifo si è raccolto anche intorno agli hashtag lanciati per i quarti di finale #ItaliaBelgio (58.6 milioni di visualizzazioni) e la semifinale #ItaliaSpagna (74.7 milioni di visualizzazioni).

Aspettando il gran finale, gli hashtag #FinalCountdown e #ItaliaInghilterra raccoglieranno le emozioni pre-partita e il tifo della community.

La Nazionale, per scaramanzia, ha rispettato uno speciale e preciso rito anche per salire sul pullman che li ha portati, di volta in volta, alle diverse partite. Come spiega @trendface in uno dei suoi molteplici video dedicati al campionato europeo.

Alcune occasioni di esultanza, sia azzurre sia per le altre squadre che hanno gareggiato, sono diventate il simbolo di alcuni dei momenti a maggior tasso di emozioni e, al contempo, di ironia. Come la trasformazione e il cambio d’umore del tifoso svizzero, ma anche la recente e comica situazione che ha visto protagonista Bonucci al termine di Italia-Spagna. Il difensore è stato erroneamente scambiato per un tifoso riuscito a superare il limite del campo e la sicurezza. Fermato da una steward, il momento di stupore è stato immortalato da un’espressione che ha fatto il giro della piattaforma che l’ha collegato a un’altra celebre frase “so Lillo!” del comico italiano. L’imbarazzo iniziale è scemato in un abbraccio e qualche risata.

Intanto, tra i video più belli di questi #EURO2020 non possono mancare quello di Khaby Lame (@khaby.lame) il TikToker dei record che, in uno dei suoi ormai rappresentativi sketch, si diverte a slegare due magliette con l’attaccante della Juventus Paulo Dybala. Inoltre, a Khaby non poteva non passare inosservato il gesto fatto da Cristiano Ronaldo durante Portogallo-Belgio: decisamente uguale al suo con cui chiude tutti i video. Nessuna invidia però, ma solo rispetto reciproco dato che il creator ricambia con l’esultanza tipica dell’attaccante di Madeira.

Sfruttando la funzione Stitch e utilizzando l’hashtag #StitchCalcio invece, il creator Sespo unisce presente e passato, tifosi e leggende del calcio in una serie di passaggi vincenti tra lui @fabiocannavaro e @marcomaterazzi. Il tutto rigorosamente accompagnato dalla canzone Coro Azzurro di Arisa & Ludwig feat. Gli Autogol & DJ Matrix, che è stata utilizzata per oltre 50 mila video. L’inno ufficiale di questa UEFA EURO 2020 “We Are The People”, di Martin Garrix feat. Bono and The Edge è stato, invece, protagonista di oltre 315 mila video.

Tanti anche i VIP che su TikTok hanno condiviso video pre e post partita della semifinale Italia-Spagna che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo rigore. Come per esempio Fedez, il rapper Clementino o il famoso pastry chef Ernst Knam che, il giorno successivo, esultando per il trionfo italiano, ha ironicamente salutato la Spagna con un classico della cucina locale: il jamòn.

Sempre dal mondo della cucina è arrivato il supporto per la Nazionale: il @il.barista.di.tiktok con il caffè pronostico Italia-Spagna ed Errico Porzio – maestro pizzaiolo napoletano (@erricoporzio) che ha creato una pizza in onore degli europei.

Ora però che la finale è alle porte, la community di TikTok è passata dalla numerose previsioni sull’esito delle partite alle scommesse: cosa si è disposti a fare se l’Italia vince gli Europei? Il creator Neschio (@neschio__92) ha promesso che nel caso di trionfo azzurro si comprerà la maglia ufficiale di Spinazzola. Che siano promesse o solo simpatiche sfide, l’audio perfetto per condividerle è Se vinciamo gli Europei di Emanuele Aloia, giovane promessa musicale diventato famoso proprio grazie a TikTok.

Il viaggio della Nazionale Azzurra su TikTok è stato raccontato anche da @lagazzettadellosport e @skysport, che durante tutto il mese hanno creato tanti contenuti, con approfondimenti sulle squadre protagoniste del campionato, raccolte dei momenti EURO 2020 migliori sul web, video con le esultanze delle squadre vincitrici o dei festeggiamenti della vittoria dell’Italia contro il Belgio o dell’arrivo della nazionale italiana in finale.

Domenica 11 la Nazionale riuscirà a battere anche se stessa? @diegofusina – in un video ricco di curiosità – ha raccontato come la partita contro l’Austria è stato l’evento televisivo più visto dal 2016 con oltre 15 milioni di spettatori. Sono ancora da superare però i 27,5 milioni di spettatori della semifinale Italia – Argentina dei Mondiali del 1990. Non resta che sintonizzarsi.

A conclusione di questo mese EURO 2020, il 10 luglio @diegofusina farà una LIVE insieme a Gazzetta dello Sport (@lagazzettadellosport), domenica 11 alle ore 18:00 ci sarà Sespo insieme a Che fatica la vita da bomber per prepararsi con grinta alla finale, mentre UEFA trasmetterà via TikTok LIVE la cerimonia di chiusura sul profilo @euro2020.

Per continuare a scoprire il mondo del calcio in piattaforma, da recuperare il tabellone europeo con l’elenco dei calciatori e delle calciatrici più seguite, delle squadre, ma anche profili e storie motivazionali.