Europei 2020, Paola Ferrari al centro delle polemiche internazionali: “Non azzecca un nome dei calciatori”

Europei 2020, ultime news e gossip. La famosa e popolare giornalista e conduttrice televisiva sportiva della Rai, Paola Ferrari, è finita al centro delle polemiche internazionali sui social perché ha regalato una serie infinite di gaffes sui nomi dei calciatori stranieri. Sia prima che dopo alcune partite della sedicesima edizione del torneo Uefa Euro 2020, organizzato dall’Uefa, Paola Ferrari ha commesso diversi errori nel pronunciare i nomi dei calciatori della partita Francia-Germania, scatenando una raffica di critiche, polemiche e sfottò sui social.

Paola Ferrari – Foto: Instagram

L’acerrima nemica vip di Diletta Leotta, la giornalista sportiva Paola Ferrari, è riuscita nell’impresa di finire in tendenza su Twitter con ben 5 voci. La prima è ovviamente il suo nome, poi Homeless, Mappé, Pobgall e Varenne. Un record difficilmente battibile, anche se gli Europei sono appena cominciati e tutto può succedere.

Paola Ferrari, sportjournaliste bij de Rai, draait tot nu toe nog geen lekker toernooi.



Ze spreekt namelijk álle namen – behalve die van de Azzurri natuurlijk – verkeerd uit.



Hummels ?? Homeless

Mbappé ?? Mappé

Pogba ?? Pobgall#EURO2020



pic.twitter.com/0tFmOY89PW — Wesley Victor Mak ?? (@WesleyVictorMak) June 15, 2021

Diversi i video accompagnati da commenti eloquenti anche all’estero: “Paola Ferrari, giornalista sportiva della RAI, finora non ha disputato un buon torneo. Pronuncia tutti i nomi – tranne quelli degli Azzurri ovviamente – sbagliati”. E ancora: “Non ne azzecca uno”. E poi ancora: “E’ riuscita a chiamare Hummels, Homeless e Pogba, Pobgal. O PayPal” o anche: “Un abbraccio a Paola Ferrari a cui RaiSport ha passato le liste dei giocatori coi nomi de Winning Eleven” oppure: “Ma perché il primo canale dello Stato italiano deve affidare la conduzione ad una che ripete all’infinito Mappè, Humless, Pogball, Varein, Evrett? Perché dobbiamo pagare il canone? Perché???”.

Alcuni giorni fa la conduttrice di Mamma Rai era finita nel mirino del popolo del web in occasione di Olanda-Ucraina, giocatasi domenica scorsa, poiché le telecamere avevano colto alcuni appunti sulla sua cartellina. Indicazioni ‘basic’ sullo svolgimento della partita che avevano anche in quel caso scatenato l’ironia degli esperti di calcio su Twitter.

La cartellina con gli "appunti" di Paola Ferrari.

Per @RaiSport ho veramente finito le parole. ???? pic.twitter.com/XG4x15eBgH — Michele Fusco (@mike_fusco) June 14, 2021

Senza dimenticare però il suo chiacchieratissimo accavallamento di gambe alla Sharon Stone durante una ripresa Rai. A tal proposito Paola ha dichiarato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma in onda su Rai Radio Uno: “Sì, è diventato un video virale, stanno usando più il var su quello che in campo agli Europei. L’inquadratura? Beh, è capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto…”.