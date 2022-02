Eurovision Song Contest 2022 sarà la 66ª edizione dell’annuale e prestigioso concorso canoro, che si svolgerà dal 10 al 14 maggio presso il PalaOlimpico di Torino in Italia, in seguito alla vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni nell’edizione precedente. I Maneskin sono stati i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. Sarà la terza edizione della manifestazione musicale a svolgersi in Italia, dopo le edizioni del 1965 e del 1991.

Eurovision Song Contest 2022 a Torino: i conduttori

Il concorso si articolerà, come dal 2008, in due semifinali e una finale. I partner ufficiale di questa edizione sono l’azienda di prodotti cosmetici Moroccanoil, già sponsor dell’edizione 2021, e la compagnia aerea Vueling.

Il 27 novembre 2021 è stato annunciato che la scenografia sarà curata dall’italiana Francesca Montinaro, già ideatrice della scenografia del Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2019.

Il successivo 27 dicembre è stato annunciato che la regia dell’evento sarà curata da Duccio Forzano (già a capo della regia del Festival di Sanremo nel 2010, 2011, 2013, 2014, 2018 e 2019) e da Cristian Biondani, regista di svariati programmi televisivi e videoclip musicali.

Il 2 febbraio 2022, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, sono stati annunciati i conduttori dell’evento: il conduttore televisivo Alessandro Cattelan, la cantante Laura Pausini e il cantante libano-britannico Mika.

Lo slogan dell’edizione è The Sound of Beauty (in italiano “Il suono della bellezza”) ed è stato reso noto il 21 gennaio 2022 tramite un comunicato stampa congiunto della Rai e dell’UER, mentre il logo dell’evento raffigura una sfera circondata da una rappresentazione cimatica con i colori dalla bandiera italiana.

Le date ufficiali delle semifinali e delle finali del contest europeo, seguito nel mondo da oltre 200 milioni di spettatori, sono state confermate dall’organizzazione.

L’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà al Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio 2022.

Questo il programma dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino: