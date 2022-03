Eurovision Song Contest 2022: la lista dei possibili vincitori secondo gli scommettitori. In testa la cantante ucraina. Seguono Blanco e Mahmood. La 66ª edizione dell’annuale e prestigioso concorso canoro si svolgerà dal 10 al 14 maggio presso il PalaOlimpico di Torino in Italia, in seguito alla vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni nell’edizione precedente. I Maneskin sono stati i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. Sarà la terza edizione della manifestazione musicale a svolgersi in Italia, dopo le edizioni del 1965 e del 1991.

Eurovision Song Contest 2022: la lista dei possibili vincitori secondo gli scommettitori

1 Ukraine Kalush Orchestra – Stefania

2 Italy Mahmood & Blanco – Brividi

3 Sweden Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

4 United Kingdom Sam Ryder – Space Man

5 Greece Amanda Tenfjord – Die Together

6 Poland Krystian Ochman – River

7 Norway Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

8 Spain Chanel – SloMo

9 Netherlands S10 – De Diepte

10.Australia Sheldon Riley – Not the Same

11.Portugal Maro – Saudade, saudade

12.France Alvan & Ahez – Fulenn

13.Belgium Jérémie Makiese – Miss You

14.Switzerland Marius Bear – Boys Do Cry

15.Serbia Konstrakta – In Corpore Sano

16.Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black

17.Finland The Rasmus – Jezebel

18.Cyprus Andromache – Ela

19.Armenia Rosa Linn – Snap

19.San Marino Achille Lauro – Stripper