Eva Grimaldi ricorda: “A 50 anni ho scoperto di amare le donne”

Eva Grimaldi ha rivelato agli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6, in particolar modo a Giucas Casella, di aver scoperto di amare le donne a 50 anni, dopo un matrimonio fallito e diverse love story con uomini che sono finite malissimo. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha però fatto una doverosa precisazione: “Io Imma l’ho conosciuta al Gay Village, stavo molto male, ero stata mollata dal mio ex marito. Ero appena ritornata dall’Africa dove ero stata un mese a fare volontariato. Io sono lesbica perché ho sposato una donna, però a me piace Imma, non mi piacciono le donne in generale. Mi sono innamorata della persona. Lei mi ha salvato, mi ha dato sicurezza. Faccio l’amore con lei, ma è stata la mia prima volta”.

Eva Grimaldi – Foto: Facebook

L’ex attrice dell’Ares Film di Alberto Tarallo ha poi aggiunto: “A me con Imma non mi manca niente, mi sento una donna completa adesso che sto con una donna. Mi sono messa con lei – ha continuato Eva Grimaldi – quando avevo 50 anni e sono arrivata a dire ‘ma a me piacciono le donne e sono lesbica e lo scopro a 50 anni, quindi ho sbagliato tutto nella mia vita?‘. È brutto pensare che ho sbagliato tutto nella mia vita. Fallimenti amorosi di qua, fallimenti amorosi di là. La mia vita d’amore è stata proprio un dramma, lasciamo perdere. Allora, guardavo le donne e pensavo: “Bella, ma anche no”. Poi, guardavo un uomo e dicevo: “Però, belle spalle”. Capito? Quindi mi piaceva la persona”.

L’attrice ha poi raccontato di aver conosciuto moltissime donne sposate (con uomini) che hanno vite parallele con donne: “Da quando ho iniziato a frequentare i locali ed il giro delle donne che amano le donne, sai quante donne sposate con uomini ho conosciuto, che avevano come amanti delle donne? E’ pieno! Io non immaginavo, ma è pieno di donne sposate o fidanzate che hanno tresche con altre donne”.