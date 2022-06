Eva Henger dopo l’incidente: “Piango spesso, a volte ho dolori allucinanti”

Eva Henger, dopo lo sconvolgente incidente di cui è stata vittima insieme al marito Massimilano Caroletti a fine aprile in Ungheria, è tornata a casa. Il suo ricovero è durato 47 giorni. La famosa attrice, showgirl e personaggio tv ha rilasciato una lunga intervista al settimanale di cronaca rosa Novella 2000 per raccontare la sua brutta esperienza e il decorso ospedaliero.

Eva Henger – Foto: Instagram

La mamma vip di Mercedesz Henger ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa: “É stata una sensazione bellissima dopo 47 giorni. Solo l’ultima settimana sono riuscita a rimettermi in piedi, prima faticavo anche a girarmi da un lato. É stato stupendo vedere un miglioramento perché ci sono stati momenti bruttissimi di depressione e momenti di speranza, emozioni che andavano e venivano diverse”.

“Ci sono giorni che ho dolori allucinanti – ha svelato Eva Henger – molto forti e altri in cui ne ho molti meno. Per esempio, ho tanto dolore all’osso sacro e bacino”. Si muove stando sulla carrozzina.

Una terribile esperienza per la mamma di Mercedesz Henger: “Io ancora piango spesso per tutto quello che è successo, svela Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirò a camminare e uscirò, vorrei andare a porgere dei fiori per loro e dire due parole. Non è importante di chi stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare male a qualcuno. La cosa importante è che a questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora in due non ci sono più”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!