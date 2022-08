Evelina Sgarbi ha detto “no” al Grande Fratello Vip 7. La figlia del celebre politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi ha spiegato che non può rivelare i motivi. Il rifiuto di Evelina Sgarbi ha mandato su tutte le furie il braccio destro dell’ex presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi. Senza troppi giri di parole, Vittorio Sgarbi ha commentato: “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé. A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?”.

A distanza di settimane, il settimanale Nuovo ha raggiunto la ragazza per chiederle un commento a riguardo, ma lei si è trincerata dietro un secco no comment.

“Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica”, ha dichiarato Evelina.

Grande Fratello Vip 7: news e anticipazioni

Patrizia De Blanck non è nel cast dei concorrenti del GF Vip 7. Fuori dal cast dei concorrenti anche Guendalina Tavassi e Jeda Filal. Non hanno superato i provini neanche Edoardo Tavassi, l’attore ucraino Artem Tkachuk e Paolo Cannavaro. Non ci sarà neanche Chadia Rodriguez.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, varcheranno la porta rossa Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi, Pamela Prati e Sarah Altobello. Su quest’ultima siamo stati noi di IGOSSIP.it a lanciare lo scoop: “Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.

Elisa Esposito, la chiacchieratissima prof di corsivo, non ci sarà.

Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini.