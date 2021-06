Fabio Mancini raggiunge un altro traguardo con Armani: 11 anni consecutivi per un totale di 22 stagioni

Fabio Mancini raggiunge un altro traguardo davvero incredibile e imbattibile con la prestigiosa e lussuosa maison fondata e diretta dal grande re della moda Giorgio Armani: ha sfilato per 11 anni consecutivi per un totale di 22 stagioni e oltre 50 sfilate! Un vero e proprio record nella storia del fashion. L’ultima sua sfilata risale ad alcuni giorni fa nel Palazzo di via Borgonuovo a Milano dove Giorgio Armani ha presentato la sua collezione uomo per la primavera 2022. Il top model da Guinness con Armani, Fabio Mancini, ha festeggiato questo ennesimo primato con un bellissimo ed emozionante post condiviso con i suoi numerosi fan su Facebook e Instagram.

Fabio Mancini – Foto: Facebook

L’affascinante The Armani Icon Fabio Mancini ha festeggiato 11 anni di collaborazione con Armani con queste toccanti parole: “Ho iniziato questo lavoro per puro caso anni fa nel momento forse più difficile della mia vita, con le tante difficoltà che un ragazzo giovane come lo ero, non doveva avere”.

Mancini ha poi continuato: “Mi hanno casualmente scelto, in un giorno qualunque, catapultato in un mondo che non era il mio, e che mai avrei immaginato diventasse dopo quasi 12 anni la mia vita. Ho sempre cercato di dare il massimo, in tutto quello che ho fatto e faccio tutt’ora, senza mai abbattermi anche dove hanno provato a spezzarmi le ali, solo per invidia o cattiveria, nonostante non abbia MAI e dico MAI fatto del male a nessuno, ma anzi, ho sempre regalato un sorriso a tutti, aiutando la dove posso e dove ho potuto, chiunque. Ho sempre cercato di tutelare la mia vita privata qui pubblicamente, sui social, su giornali di gossip, e ai tanti giornalisti e autori di programmi televisivi che da anni mi invitano a partecipare”.

Ha poi continuato nella sua splendida lettera aperta rivolta al re della moda Giorgio Armani: “Ma amo il mio lavoro a tal punto da averci sempre creduto, e dove ho dedicato tutto me stesso, da sempre. Viviamo in un epoca in cui le nuove generazioni sono abituate ad avere tutto, e subito senza conquistarsi le cose con grandi sacrifici, e cerco da anni di usare questi canali non per pubblicizzarmi e vendermi come fanno tutti, ma di lanciare messaggi positivi, aiutando i più giovani che hanno delle difficoltà e hanno dei desideri a poterli realizzare, se ne hanno le giuste qualità, senza mai dimenticare che senza un lavoro SERIO e i veri sacrifici non si ottiene NULLA. Ora dopo tanti anni non ci sono parole , e gesta che possano ringraziare le persone che mi sono state sempre al mio fianco, nei miei momenti un po’ più delicati, ogni singola persona che qui ora sta leggendo queste parole, che da sempre ha un semplice pensiero , ma soprattutto ad un uomo, che mi ha cambiato la vita, dandomi uno spiraglio di Luce in un giorno di 12 anni fa dove non credevo più nella bellezza della vita”.

Fabio Mancini con Giorgio Armani e altri modelli – Foto: Facebook

Il famoso e amatissimo top model italiano ha poi concluso: “Un grande grazie ad un uomo che forse non leggerà mai queste parole qui, ma che ogni volta quando mi vede scendere in passerella, posso dargli la certezza di avere al suo fianco, oltre che ad un semplice modello, la sicurezza di una persona PULITA, SINCERA, CORRETTA, e che ama quello che fa. Un infinito GRAZIE solo a lei, maestro. E che il mondo, abbia ancora una volta la consapevolezza della grandezza umana che lei ha, oltre l’immensa figura che tutti vedono. Grazie Mr Armani. Dedicato con affetto vero, Fabio Mancini”.

Congratulazioni Fabio Mancini da tutta la nostra redazione. Auguri!