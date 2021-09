Fabrizio Corona attacca Gianmaria Antinolfi su Instagram Story

Fabrizio Corona ha attaccato duramente l’imprenditore ed ex fidanzato di Belen, Gianmaria Antinolfi, su Instagram Story. Durante una chiacchierata con il modello e fotografo di moda Alex Belli, Gianmaria Antinolfi ha confessato di voler andare a letto (la frase era piuttosto colorita) con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. Dopo aver sentito queste frasi è intervenuto il manager e imprenditore Fabrizio Corona, che ha avuto un presunto flirt con l’ex tronista. L’ex re dei paparazzi si è scagliato contro il gieffino napoletano e poi ha fatto una rivelazione sullo staff che segue i suoi social.

Corona è stato durissimo: “Questo poveretto gestito da 2 falliti che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I due falliti che hanno in mano il suo profilo Instagram hanno anche defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. Bisogna saperlo fare questo lavoro”.

Cosa vi avevo detto ? Tutto pilotato da Corona #gfvip pic.twitter.com/b5rFdaNPWx — Malgytrash (@malgytrash) September 19, 2021

Alcuni mesi fa era finito Fabrizio Corona nel mirino di Jessica Antonini. Jessica Antonini si era scagliata duramente contro l’ex agente dei paparazzi e controverso personaggio tv. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva attaccato duramente l’ex concorrente del reality show La Fattoria nonché manager su Instagram. “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami – aveva detto Jessica – e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi L’Ha Visto per avere delle notizie“.

