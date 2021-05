Fabrizio Corona contro Lucarelli: “Mi ha baciato senza consenso, è violenza”. Selvaggia lo querela

Fabrizio Corona si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli in tribunale per il processo per diffamazione ai danni della famosa giornalista e opinionista tv per un post su Instagram e per alcune frasi pronunciate durante una puntata del programma di La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti: “Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”. I fatti contestati risalgono al 2018.

D’altronde Selvaggia Lucarelli era stata molto chiara qualche anno fa su Twitter: “Le frasi sessiste non vanno perdonate. L’avevo querelato perché le frasi sessiste (per giunta urlate in tv) non vanno perdonate. E si farà il suo ennesimo processo”.

Il 5 maggio scorso, come viene riportato su Libero Quotidiano, il giudice ha subito richiamato Fabrizio Corona per essersi presentato in ritardo e senza mascherina anti-Covid. La giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli, attraverso il suo legale, ha sottolineato di non aver mai avuto alcun rapporto confidenziale con Fabrizio Corona e di averlo forse visto quattro volte. Pertanto secondo il legale della scrittrice, la frase di Corona è sessista e orientata a delegittimare la sua professionalità.

Corona ha rilanciato, accusando di violenza sessuale la giornalista quando lo ha baciato, a suo dire senza consenso, durante una puntata del programma Celebrity Now andato in onda su Sky nel 2010. La giurata di Ballando con le Stelle, incredula, ha ribattuto che si trattava di una gag programmata con gli autori e che aveva chiesto il permesso di dare un bacio direttamente al chiacchierato personaggio tv Fabrizio Corona.

Selvaggia ha dunque annunciato nuove denunce per Corona: “L’accusa è ovviamente ridicola e surreale e conferma il tentativo di Corona di screditarmi nella mia sfera sessuale, tema per cui è imputato”.

Per poi concludere: “Questa volta però, visto che mi ha accusata di violenza, un reato gravissimo, davanti a un giudice e un pm, provvederò a denunciarlo per calunnia. Naturalmente possiedo il video di quell’intervista, da cui si evince che gli chiedo anche il permesso e che lui me lo concede, video che allegherò alla denuncia”.