Fabrizio Corona e Sophie Codegoni stanno insieme? Nuovo amore o business? Il rumor inizia a circolare con una certa insistenza sul web dopo che il quotidiano Libero ha lanciato la fragorosa indiscrezione: “L’ex tronista di Maria De Filippi vive nella nuova casa di Fabrizio Corona, il quartier generale dove l’ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip”. I diretti interessati non hanno né smentito né confermato questo gossip. Noi di iGossip.it pensiamo che sia Sophie Codegoni sia entrata a far parte dell’agenzia di management dell’ex agente dei paparazzi italiani.

Corona è agli arresti domiciliari mentre l’ex tronista è finita spesso al centro del gossip in questi ultimi tempi per essersi rifatta le labbra e il seno.

Alcuni giorni fa ha infatti deciso di correggere un piccolo difetto al labbro, rivolgendosi al chirurgo estetico delle star nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Giacomo Urtis. “Mi devo correggere questa labbra storte che tanto amate”, ha esordito Sophie Codegoni nella Instagram Story di Giacomo Urtis. Il chirurgo ed ex gieffino vip non sembrava molto convinto di mettere mano al bel viso della modella e influencer milanese, ma data l’insistenza si è visto costretto ad accontentarla.

Sophie Codegoni si è rifatta anche il seno alcune settimane fa. Archiviata in fretta e furia la sua relazione d’amore con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, Sophie si è rifatta il decolleté.

Sophie aveva raccontato ai suoi fan quella che per lei era stato un momento importante e di cui non aveva mai parlato. Aveva espresso il suo timore di essere giudicata e per questo motivo aveva ritardato la comunicazione ufficiale della notizia: “Oggi vi devo dire una cosa. Probabilmente non ve ne fregherà niente, ma mi piace condividere tutto con voi. Quindi è arrivato un momento di dirvi una cosa. Ragazzi, è stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori quindi adesso mi aspetto già tutte le critiche, le altre cose, mentre io son contenta”.

Perché si era sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva? L’ex tronista aveva rivelato: “È una cosa che volevo fare da una vita. Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno perché mi ha sempre dato un fastidio incredibile. Quindi avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”. Rispondendo ad alcune domande che le erano state poste in privato, Sophie Codegoni, parlando della sua esperienza, aveva aggiunto: “È un dolore veramente minimo. Io personalmente ho fatto fatica a smaltire l’anestesia totale che ti rincoglionisce un po’. Sono stata nel letto solo un giorno per sicurezza… non bisogna fare sforzi, bisogna evitare i movimenti con le braccia”.

Ora con Fabrizio è vero amore oppure è in affari? Stay tuned per saperne di più!