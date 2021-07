Fabrizio Moro: tutte le date del tour Canzoni nella Stanza – Percorso Unplugged 2021

Fabrizio Moro ha annunciato tutte le date del suo tour Canzoni nella Stanza – Percorso Unplugged 2021, che è già partito il 2 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Proprio per quanto riguarda i concerti a Roma, in seguito all’aumento della capienza consentita dalle disposizioni previste nell’ultimo DPCM, sono disponibili nuovi biglietti. Il 46enne cantautore romano Fabrizio Mobrici, che ha vinto nella sezione Big con Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta il Festival di Sanremo 2018 e nella sezione Giovani del Festival della canzone italiana ed il relativo Premio della Critica “Mia Martini” con Pensa nel 2007, presenterà i brani più conosciuti del proprio repertorio in una veste inedita, acustica e più intima durante questo tour.

Il cantautore e musicista romano condividerà il palco insieme a Danilo Molinari, alla chitarra, e a Claudio Junior Bielli, al pianoforte.

Il cantautore ha annunciato il tour con un post pubblicato sui social lo scorso 11 maggio: “Sul palco ho ricreato una stanza. Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia”.

Fabrizio Moro è uno dei cantautori più seguiti, apprezzati e amati del nostro Paese. Ha al suo attivo anche una partecipazione al Festivalbar 2007, una all’Eurovision Song Contest 2018 e quattro al Summer Festival nel 2015, 2016, 2017 e 2018 oltre a tre Premi Lunezia, tre Premi Roma Videoclip, un Venice Music Awards, due Wind Music Awards e un SEAT Music Awards.

Canzoni nella Stanza – Percorso Unplugged 2021: le date del tour di Fabrizio Moro

4 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

9 luglio – Carroponte di Milano

10 luglio – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze

12 luglio – Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO)

23 luglio – Area Convento di San Francesco di Morrovalle (MC)

5 agosto – Teatro Antico di Taormina (ME)

10 agosto – Villa Bertelli di Forte dei Marmi (LU)

27 agosto – Imaginaction, Piazza Saffi di Forlì