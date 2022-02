Farfalle è il nuovo brano di Sangiovanni per Sanremo 2022: il testo

Farfalle è il nuovo brano di Sangiovanni per il Festival di Sanremo 2022, che sarà condotto nuovamente da Amadeus. Per uno dei grandi protagonisti della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ideato e condotto da Maria De Filippi, si tratta del debutto assoluto sul palco della famosa e popolare kermesse canora nazional popolare. Il suo è un pezzo pop che entra dritto dritto in zona dance. Il romanticismo di Sangiovanni è fatto di immagini quotidiane come foto sul frigo e tapparelle chiuse per lasciare il mondo fuori. «Non volano farfalle, non sto più nella pelle» si candida a una delle frasi più citabili del Festival. Ecco il testo ufficiale di Farfalle.

Farfalle di Sangiovanni: il testo ufficiale

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in un luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Hai un elastico

Tra i capelli

Per tenerci legati

Non ho nulla

A parte te

Che mi faccia respirare

Sei una botta di ossigeno

In mezzo all’industria

La vita è un po’ tossica

Strappi un sorriso

Quando mi guardi con quegli occhi lucidi

Non sento i limiti nel mio futuro

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni

Me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Sei una boccata d’aria.