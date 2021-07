Fariba Tehrani contro Ilary Blasi: “Sembrava ce l’avesse con me”

Fariba Tehrani si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nel corso della sua ultima intervista radiofonica. La mamma vip della modella e influencer Giulia Salemi ha punzecchiato la conduttrice tv dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi. Perché? Molti fan dell’ex naufraga vip lo sanno benissimo e anche tanti suoi amici.

Ilary Blasi e Fariba Tehrani – Foto: Screenshot da video

Nella sua nuova intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando, Fariba Tehrani ha rivelato che pensava di stare antipatica a Ilary Blasi.

La mamma famosa di Giulia Salemi ha infatti asserito: “Sembrava che ce l’avesse con me in qualche modo. Perché dico questo? Lei mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare. Un mio discorso di un minuto sembrava pesante perché venivo interrotta. Questo è quello che penso io ovviamente. Poi quando c’erano clip su di me diceva chiudiamo La Palapa. Non riuscivo mai a rispondere. Se mi lasciavano parlare era un minuto. Però qualcosa è cambiato sono sincera. Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare, magari aveva un idea su di me e da vicino ha capito che sono buona”.

In merito alla sua esperienza in Honduras, Fariba ha dichiarato: “C’è sempre un bello e un brutto in ogni cosa al mondo. Quindi vale anche per questa esperienza a L’Isola dei Famosi. La parte migliore di tutto era fare parte della natura, senza pensare a trucco e parrucco. Il brutto cinque giorni di diluvio. Avevano tre quattro coperte. Mi temevano perché io facevo tutto. Mi mettevano sempre il bastone tra le ruote. All’inizio è stato un bruttissimo impatto. Dicevano sei isolana devi soffrire”.

C’è da aggiungere che anche il migliore amico di Giulia Salemi, Matteo Evandro, aveva espresso qualche perplessità nei confronti del rapporto tra Ilary e l’ex naufraga: “Scusa Ilary ma non mi piace per nulla questo tuo atteggiamento nei confronti di Fariba. Non mi piace per nulla. #isola”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Fariba?