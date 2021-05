Federica Pacela debutta nel mondo musicale con Vai col tanga: esordio reggaeton per l’influencer

Federica Pacela debutta nel mondo musicale con Vai col tanga. Esordio reggaeton per la bellissima e spumeggiante influencer ed ex concorrente di Ex on the Beach Italia. La musica è sempre stata la sua più grande passione. Ora la sexy e simpatica influencer, modella e calendar girl ha realizzato il suo grande sogno. Ma qual è il significato della canzone? Di cosa parla questo nuovo brano musicale della fidanzata dell’imprenditore ed ex tronista di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo?

«Mi impegno al massimo in tutto quello che faccio – ha detto Federica Pacela – e ho sempre bisogno di nuove avventure. Non sopporto la routine, non mi piace sedermi sui risultati e rilancio sempre!».

“Vai col tanga” parla di una ragazza che si prepara per uscire con un ragazzo che le piace, ma quando è pronta è costretta ad ammettere di essere per lui l’ultima delle priorità. Decide di alzare la testa e di uscire da sola. Mai accontentarsi, meglio tornare a sognare e rimescolare le carte.

Federica Pacela per iGossip.it

Allegria e spensieratezza descrivono, quindi, una presa di coscienza il ritmo è quello caratteristico dell’estate ormai alle porte, energica e vitalizzante, la voce quella di “Didi”, accompagnata in questo esordio dall’etichetta discografica PGO Lab. S.r.l. diretta da Alberto Boiani e dal produttore artistico Marco Zangirolami.

Il brano sarà disponibile a partire da domani, mentre, il video musicale sarà pubblicato sabato prossimo.

INTERVISTA A FEDERICA PACELA SU ALESSIO LO PASSO, SOCIAL, CARRIERA E CALENDARI

Federica Pacela e Alessio Lo Passo: un amore al bacio

Federica Pacela è felicemente fidanzata con Alessio Lo Passo dall’estate 2020. Noi di iGossip.it siamo stati i primi a rivelare questa bellissima notizia. Una storia d’amore al bacio e molto passionale che fa emozionare migliaia e migliaia di fan.

INTERVISTA AD ALESSIO LO PASSO SU FEDERICA PACELA, PANDEMIA E BUSINESS