Federica Pacela sensuale: lato B mozzafiato e seno esplosivo su Instagram per un autunno rovente

Federica Pacela è molto seguita, amata e popolare sui social network, da Instagram a Facebook fino a TikTok e Onlyfans. In particolar modo su Instagram vanta un milione di followers. Il suo account @federica_pacela regala sempre foto molto piccanti e bollenti anche ora che siamo nel vivo dell’autunno. L’ex concorrente di Ex On The Beach e social media girl, Federica Pacela, sa benissimo come surriscaldare l’atmosfera social con scatti che mettono in risalto il suo Lato B mozzafiato e il suo seno esplosivo per la gioia dei suoi scatenati ammiratori. Inoltre ogni lunedì la fidanzata dell’imprenditore ed ex tronista di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo, concede un regalo molto hot ai suoi sostenitori per augurare un “culedì” da sogno a tutti.

Federica Pacela sensuale al mare – Foto: Instagram

Le foto social di Federica Pacela sono sempre molto audaci e fantastiche. Il suo fidanzato Alessio Lo Passo è geloso?

Federica Pacela – Foto: Instagram

La sexy, esplosiva e simpatica influencer, modella e calendar girl originaria di Biella aveva risposto a questa domanda qualche mese fa al giornalista, opinionista tv e conduttore radiofonico Francesco Fredella su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities.

INTERVISTA A FEDERICA PACELA SU ALESSIO LO PASSO, SOCIAL, CARRIERA E CALENDARI

“Sia io che Alessio siamo molto gelosi – aveva ammesso Federica a RTL 102.5 -, lui mi conosce e sa che non ce n’è motivo, sa che è un lavoro. Lato B in mostra? Lui mi ha conosciuto così, sa che io sono una persona che fa quella foto ma poi è tutta un’altra persona. Sono tutta sua”.

Federica Pacela sfoggia il suo Lato B – Foto: Instagram

L’artista del brano Vai col tanga e il bellissimo e intrigante imprenditore e influencer Alessio Lo Passo sono innamoratissimi e felici. Nessuno dei due è gelosissimo.

INTERVISTA AD ALESSIO LO PASSO SU FEDERICA PACELA, PANDEMIA E BUSINESS

In passato aveva però dovuto affrontare casi di gelosia grave: “Non siamo solo corpi ma solo persone. Con Alessio c’è una gelosia sana, il giusto”.

