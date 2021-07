Federica Pacela su Alessio Lo Passo a RTL 102.5: “Tra noi c’è una gelosia sana”

Federica Pacela è tornata a parlare della sua bellissima love story con l’ex tronista di Uomini e Donne e imprenditore Alessio Lo Passo a RTL 102.5. L’ex concorrente di Ex On The Beach e social media girl, Federica Pacela, ha rilasciato un’intervista al giornalista, opinionista tv e conduttore radiofonico Francesco Fredella su RTL 102.5 News nel corso della rubrica Trends&Celebrities in cui ha ricordato gli inizi della sua relazione d’amore con Alessio Lo Passo.

Federica Pacela e Alessio Lo Passo – Foto: Facebook

“Ci siamo conosciuti – ha rivelato la star di Instagram e Tik Tok -, perché dovevamo partecipare a un programma che poi entrambi abbiamo deciso di non fare. Lui allora ha iniziato a corteggiarmi, ci siamo incontrati… lui piano piano ha rotto la mia corazza, mi ha corteggiato tanto… oggi si è trasferito qui a Tenerife con me. Oggi abbiamo tanti progetti insieme, anche nel mondo del fitness, ci piacerebbe aprire un’attività.” Federica Pacela e Alessio Lo Passo non escludono a priori il matrimonio.

INTERVISTA A FEDERICA PACELA SU ALESSIO LO PASSO, SOCIAL, CARRIERA E CALENDARI

Spesso e volentieri è proprio la gelosia a rovinare i rapporti, ma non è il caso di Alessio e Federica. “Sia io che Alessio siamo molto gelosi – ha ammesso Federica a RTL 102.5 -, lui mi conosce e sa che non ce n’è motivo, sa che è un lavoro. Lato B in mostra? Lui mi ha conosciuto così, sa che io sono una persona che fa quella foto ma poi è tutta un’altra persona. Sono tutta sua”.

In passato ha però dovuto affrontare casi di gelosia grave: “Non siamo solo corpi ma solo persone. Con Alessio c’è una gelosia sana, il giusto”. In merito alla possibilità di vederla di nuovo in tv, la bombastica influencer ha svelato i suoi desideri televisivi: “Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe, ma preferirei l’Isola dei Famosi perché potrei tirare fuori il mio carattere, il mio fisico sportivo… ho voglia di farmi conoscere di più”.

INTERVISTA AD ALESSIO LO PASSO SU FEDERICA PACELA, PANDEMIA E BUSINESS

Esordio musicale per Federica Pacela

La sexy, esplosiva e simpatica influencer, modella e calendar girl originaria di Biella ha debuttato di recente come cantante con il brano Vai col tanga. Esordio reggaeton per la bellissima e spumeggiante influencer. La musica è sempre stata la sua più grande passione. La canzone parla di una ragazza che si prepara per uscire con un ragazzo che le piace, ma quando è pronta è costretta ad ammettere di essere per lui l’ultima delle priorità. Decide di alzare la testa e di uscire da sola. Mai accontentarsi, meglio tornare a sognare e rimescolare le carte. Allegria e spensieratezza descrivono, quindi, una presa di coscienza. Il ritmo è quello caratteristico dell’estate. Energica e vitalizzante, la voce di “Didi”, accompagnata in questo esordio dall’etichetta discografica PGO Lab. S.r.l. diretta da Alberto Boiani e dal produttore artistico Marco Zangirolami.