Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano. Matrimonio classico e tradizionale per la bellissima coppia vip del jet set nazionale. La bellissima notizia è stata confermata dalla famosa e popolare conduttrice tv di Mattino Cinque al settimanale di cronaca rosa Chi. La presentatrice televisiva non ha però svelato la data delle sue nozze. La 54enne mamma vip ha parlato della cerimonia nuziale e di come vorrebbe che fosse. “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”, ha fatto sapere Federica alla rivista di gossip diretta dal giornalista e conduttore tv del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini.

Federica Panicucci e Marco Bacini – Foto: Instagram

Per Federica si tratta del secondo matrimonio. Panicucci è già stata sposata tra il 2006 e il 2015 con il noto disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico Mario Fargetta, padre dei suoi due figli, Sofia e Mattia.

Nelle ultime settimane si sta parlando molto di un suo possibile addio a Mattino Cinque. Federica non si è espressa su questo punto ma ha sottolineato di aver appena firmato il rinnovo con Mediaset: “Ho appena rinnovato il mio contratto, sono felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”.

La presentatrice Mediaset ha poi commentato alcuni dei protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip’, visto che segue la trasmissione anche nel suo contenitore mattutino: “Mi ha colpito Soleil, ma anche la storia di Miriana, la forza di Katia e anche Alex Belli intriga molto il pubblico, che si chiede se sia vero o stia recitando. Ed è bello lasciare che lo decidano gli spettatori: non chiedetelo a me (ride, ndr)”.

