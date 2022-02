Federica Panicucci verso La Talpa: la conduttrice lascerà Mattino Cinque?

Federica Panicucci condurrà la nuova edizione del reality show di Mediaset, La Talpa? La famosa e popolare conduttrice tv lascerà Mattino Cinque? I rumor circolano con una certa insistenza sul web dopo che Alberto Dandolo ha lanciato lo scoop nella sua rubrica sul settimanale Oggi.

Federica Panicucci – Foto: Instagram

Il settimanale Oggi, nelle sue Pillole di gossip a cura di Alberto Dandolo, ha rivelato che secondo i beneinformati Federica Panicucci avrebbe “rubato” a nientepopodimeno che Barbara d’Urso la possibilità di condurre La Talpa: “Pare che il Biscione abbia pensato a lei per una prima serata nella prossima stagione televisiva…Potrebbe essere il reality game La Talpa per cui si era anche fatto il nome di Barbara d’Urso…”.

Ma non è finita qui! Secondo il settimanale Oggi, Federica Panicucci sarebbe sempre più lontana dal contenitore mattutino di Canale 5, Mattino Cinque. Difatti pare siano in tanti ad aver detto che questa dovrebbe essere l’ultima edizione condotta da Federica Panicucci: “I soliti ben informati sostengono che questo sia il suo ultimo anno alla conduzione di Mattino 5…”. Sarà vero?

Federica Panicucci a La Talpa: Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione e Viceversa

Barbara d’Urso sarà invece alla conduzione di un altro programma Mediaset, La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022.

Per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022, che si preannuncia davvero scoppiettante e interessante, l’ex presentatrice dei reality show Il Grande Fratello, La Fattoria, Reality Circus e Uno due tre stalla aveva posto alcune condizioni alla dirigenza Mediaset: ripristinare lo studio televisivo, il daytime, la presenza di alcuni vip in gara e anche la diretta de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022 per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci.

Qualche giorno fa noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato in anteprima ed esclusiva che l’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip 2, Ivan Gonzalez, e il figlio del celebre sportivo ed ex calciatore Totò Schillaci e di Rita Bonaccorso, Mattia Schillaci, sono davvero in pole position per ricoprire i ruoli di “Pupi” Vip nella nuova edizione del programma. Le trattative per entrambi sono piuttosto avviate.

Poche settimane fa vi abbiamo lanciato un altro scoop su questa trasmissione. Vale a dire la partecipazione come concorrenti “pupe” Vip di Flavia Vento e Mercedesz Henger.