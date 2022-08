Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati: matrimonio a Venezia per la celebre campionessa italiana del nuoto e il bellissimo sportivo e allenatore. La celebre sportiva ha percorso la lunga navata della Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, con passo sicuro ma visibilmente emozionata al braccio del padre Roberto.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi – Foto: Instagram

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno pronunciato il fatidico “sì” nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. Molti i volti famosi, tra cui il presidente del Coni Giovanni Malagò, presenti nella chiesa, una delle più belle della città lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vi sono custodite.

La chiesa era letteralmente ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde.

A fare da testimone della ‘Divina’ il fratello Alessandro, a cui l’ex nuotatrice è particolarmente legata.

Oltre alla presenza di cinque damigelle, Federica ha voluto che all’evento non mancassero neppure i quattro bulldog francesi della coppia. Dopo il sì e le foto di rito, la coppia si trasferirà al JW Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose, in mezzo alla laguna, per una cena alla quale sono previsti 160 invitati. In serata Federica e Matteo torneranno nel centro storico per trascorrere la prima notte di nozze all’Hotel Danieli, lo stesso albergo scelto da Giunta per chiederle la mano.

Per il giorno del suo matrimonio, lo sposo ha indossato un abito blu in lana e seta con collo a scialle in satin e fascia e papillon coordinati firmato Carlo Pignatelli. Per il party a seguire ha invece optato per uno smoking bianco in twill di lana con pantalone nero.

Una bellissima storia d’amore nata a bordo piscina, che ieri è stata suggellata dal matrimonio religioso.

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!