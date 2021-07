Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati: video del matrimonio vip

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati ieri, tra cori da stadio e un ritardo di quaranta minuti da parte dello sposo. Matrimonio a Carrara per il campione europeo della Nazionale di calcio e l’ex concorrente del Grande Fratello. Periodo magico e indimenticabile per il 27enne calciatore italiano, centrocampista o attaccante della Juventus e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021. A meno di 48 ore dal trionfo di Wembley, l’azzurro Federico Bernardeschi si è sposato a Carrara con la compagna nonché ex concorrente di Uman Take Control e Grande Fratello, Veronica Ciardi, da cui ha avuto due anni fa una bimba, la piccola Deva, e lo scorso maggio è nata la secondogenita Lena.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi – Foto: Corriere.it

Un pomeriggio di grande e spumeggiante festa per i neo sposi vip, anche per via dei tanti tifosi che si sono radunati all’esterno e che hanno accolto il calciatore della Nazionale italiana di calcio Federico Bernardeschi con cori da stadio. Lui si è goduto il momento, in piedi su una jeep insieme agli amici di sempre.

Una volta in chiesa persino il prete ci ha scherzato su, chiedendo allo sposo: «Sei più emozionato adesso o al momento di tirare il rigore?». Poi tutti sono rientrati nei ranghi, e la cerimonia, finalmente, è stata celebrata. Dopo la cerimonia religiosa, i neo sposi e gli invitati al lieto evento si sono tutti spostati per il pranzo nuziale allo stabilimento Amare Holi Beach, l’ex Principe di Marina di Carrara, che Federico Bernardeschi ha acquistato nel 2020.

Grande assente Sarah Nile. L’ex coniglietta di Playboy ed ex amica del cuore di Veronica non è stata invitata al matrimonio di Federico Bernardeschi e Ciardi. Congratulazioni ai neo sposi vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la storia del loro amore

Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi e la primogenita – Foto: Instagram

L’ex concorrente della decima edizione del Grande Fratello nonché ex amica vip di Sarah Nile e il calciatore della Juventus e della Nazionale italiana si sono fidanzati nel 2015, poi si sono separati temporaneamente nel 2017 salvo poi tornare di nuovo insieme e diventare genitori per la prima volta nel 2019 della piccola Deva. Nel maggio 2021 sono diventati genitori bis della piccola Lena. Il 13 luglio 2021 Federico e Veronica si sono uniti in matrimonio.