Federico Fashion Style non vuole sposare la compagna Letizia Porcu: “Il matrimonio è fuori moda”

Federico Fashion Style non ha nessuna intenzione di sposare la compagna Letizia Porcu, poiché il matrimonio è fuori moda. L’ex concorrente del talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, e Letizia Porcu stanno insieme dal 2013. Al settimanale Nuovo Tv l’hair stylist dei vip, che torna in tv con Il Salone delle Meraviglie su Real Time, ha spiegato il suo “no” alle nozze.

Federico Fashion Style con la compagna Letizia Porcu e la figlia – Foto: Instagram

Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono diventati genitori per la prima voltadi Sophie Maelle, 4 anni, nel 2017. La bambina è nata grazie all’inseminazione artificiale. Formano una famiglia molto affiatata. Letizia è impiegata nel salone di bellezza dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle ad Anzio.

“Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”, ha rivelato Federico Fashion Style al settimanale. Anche la sua compagna è d’accordo.

Di recente Letizia si era esposta pubblicamente per difendere Federico in merito al suo orientamento sessuale durante un’intervista al settimanale Vero: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina […] Essere sua moglie è molto impegnativo”.

L’acconciatore dei vip Federico Fashion Style aveva dichiarato di recente a tal proposito: “Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti. Perché non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero. Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo”. Per poi sottolineare: “Ricordiamoci che essere fashion e alla moda non ti lega ad un orientamento piuttosto che un altro. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui […] Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere. Sì, è vero che abbiamo avuto la nostra bimba con la fecondazione assistita? Ma questa cosa non significa proprio nulla. Questo è legato ad un mio problema di salute e non altro. Io sono etero lo ripeto”.