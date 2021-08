Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono rimasti in buoni rapporti dopo la rottura. Amore finito da ormai due mesi per la vincitrice dell’Isola dei famosi e il cantante dell’ex duo musicale Benji e Fede. Ora il bellissimo e pluritatuato cantante ne ha parlato durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si vogliono ancora bene, anche se l’amore è finito da un bel po’. «Siamo sempre stati complici – ha detto Fede al Corsera – a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti».

Rossi ha poi parlato della fine del suo rapporto professionale con Benjamin Mascolo. Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno salutato il pubblico con un doppio live: «I due concerti sono stati una conclusione perfetta – ha spiegato Federico – Già da un anno e mezzo non lavoriamo più insieme, quindi ci siamo abituati alla distanza. Ma ci sentiamo e ci teniamo monitorati. L’altra notte mi ha mandato un messaggio con scritto “miss you” che non è neanche da lui. Siamo amici, in primis, e da quando siamo separati è scattato un rapporto che finalmente va al di là della carriera».

Come ha già raccontato in precedenza, Federico Rossi ha attraversato un momento difficile, dove lo stress ha avuto la meglio: «Nel 2018 ci siamo trasferiti a Milano per tre mesi, avevamo il daily di X Factor, il disco, gli instore, i palazzetti e avevo anche una ragazza. Non trovavo più il tempo per me e sono completamente crollato. Non dormivo più, ma poi dovevo performare ed essere lucido. È stato massacrante. Nel libro (la sua autobiografia “Naked”) ho detto che bevevo, ma non a livelli incredibili. Avevo iniziato a farmi prendere dalle circostanze, a voler fare qualsiasi tipo di cosa. Senza gli amici, mia madre o la mia ex morosa Paola sarebbe stata dura».