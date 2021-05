Fedez è il nuovo digital ambassador di Yamamay. Il marchio di biancheria intima appartenente al Gruppo Pianoforte Holding SpA di proprietà delle famiglie Cimmino e Carlino e con sede a Gallarate ha scelto un testimonial d’eccezione. Con i suoi 12,5 milioni di follower su Instagram, il famoso e influente rapper e produttore discografico riesce a comunicare con i giovani meglio di tanti altri personaggi famosi, politici e vip.

Il marito della celebre e potente fashion blogger, stilista e imprenditrice digitale Chiara Ferragni è reduce da un duro j’accuse contro la politica italiana durante il recente e durissimo discorso contro la Rai, la Lega e a favore del DDL Zan al concertone del 1° Maggio che ha scatenato un vero e proprio pandemonio nella televisione pubblica italiana e non solo. Ha fatto mea culpa per i suoi testi musicali risalente agli inizi della sua carriera in cui offendeva Tiziano Ferro ed è ormai da diversi anni in prima linea a favore dei diritti civili e dei diritti della comunità lgbtqi.

Ora il papà vip di Leone e Vittoria è il nuovo ambassador del noto marchio di biancheria intima maschile. «Per parlare ai giovani serve qualcuno che dai giovani è ascoltato», dice Gianluigi Cimmino, amministratore delegato di Yamamay e Carpisa. Il viaggio di Fedez con Yamamay inizia con la collezione Men Beachwear 2021.

Il popolare e amatissimo cantante è stato ritratto in costume da bagno dal fotografo Adriano Russo per raccontare uno stile, ma anche dare altri messaggi: «La sostenibilità e l’inclusività le affrontiamo quotidianamente nel nostro lavoro, vanno però fatte arrivare al meglio al pubblico giovane», prosegue Cimmino, assicurando che Fedez avrà – da un punto di vista creativo – piena libertà nel decidere i contenuti, i modi di espressione e le tematiche da affrontare, legate al brand e alle collezioni.

«L’intesa è stata immediata: abbiamo da subito lavorato insieme per selezionare i capi e decidere il mood – dice Fedez – gli scatti sono la sintesi perfetta della capacità del brand di investire in ricerca ed innovazione, all’avanguardia anche dal punto di vista dell’ecosostenibilità, unita alla mia personale interpretazione».

In due delle foto Fedez indossa un costume della linea Eco-Passepartout, realizzato con fibre di poliammide riciclata e Eco-Positano realizzato con poliestere riciclato. Questi pezzi in tessuto riciclato si inseriscono nel percorso di Yamamay per ridurre l’impatto del prodotto e del packaging sull’ambiente.