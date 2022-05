Fernando Picariello pronto a salire sul trono di Uomini e Donne

Fernando Picariello è pronto a salire sul trono di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Veronica Rimondi ne ha parlato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre presentatrice e produttrice televisiva Maria De Filippi. Dopo aver criticato il comportamento della tronista Veronica Rimondi, l’ex protagonista del trono classico ha deciso di replicare a tutti coloro che l’hanno accusato di essere costruito.

Fernando Picariello – Foto: Facebook

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato al magazine ufficiale della trasmissione pomeridiana di Canale 5: “La questione dei followers, di essere impostato, del dito l’hanno portata a definirmi come finto. Poi è la prima volta in 32 anni che mi danno del finto, io ho sempre impostato tutta la mia vita sulla verità e quindi ci sono rimasto un po’ male. Pensavo fosse un po’ più matura Veronica e pensavo potesse dare un’opportunità alla nostra conoscenza, poi magari non andava… e quando mi ha detto che mi avrebbe eliminato ho cominciato a vederla in modo un po’ diverso. Per lei è stato facile dirmi che sono impostato, ma impostato non vuol dire falso. […] Mi è dispiaciuto che lei non abbia voluto scoprire di più chi è Fernando”.

Fernando ha poi parlato della possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne. Senza troppi giri di parole, l’ex corteggiatore di Veronica ha dichiarato: “Sarei ipocrita se ti dicessi di no, accetterei perché come ho vissuto questa esperienza accetterei di buon grado anche quella. Non lo voglio fare per visibilità, come avrei fatto in passato, invece oggi la farei in modo spensierato e leggero. Poi sono in una fase della mia vita in cui ho voglia di incontrare una persona. Se vogliono sto qui, non c’è bisogno che mi ricandidi”.

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!