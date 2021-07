Filippo Bisciglia lancia un appello alla sua ex: “Incontriamoci, ti voglio chiedere scusa”

Filippo Bisciglia ha lanciato un accorato appello alla sua ex fidanzata perché non si era comportato bene con lei. Il conduttore del programma televisivo prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia trasmesso da Canale 5, Temptation Island, è felicemente fidanzato da tanti anni ormai con la showgirl Pamela Camassa. Pero questa volta Filippo Bisciglia ha rivolto un appello a una sua ex compagna dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Non è nessuna ex fidanzata vip. Quindi questo appello non è diretto né all’attrice e conduttrice tv Flora Canto né all’ex concorrente del Grande Fratello Simona Salvemini.

Qualcuno avrebbe potuto pensare a Flora Canto perché come ricorderete nel 2006, quando entrò giovanissimo nella Casa del Grande Fratello, il presentatore era fidanzato con l’attuale compagna di Enrico Brignano. La tradì in diretta tv al reality con Simona Salvemini, con cui ebbe una breve relazione d’amore anche fuori dalle mura di Cinecittà. Poi Flora decise di andare al famoso e chiacchieratissimo dating show di Canale 5, Uomini e Donne, da tronista. I due ex fidanzati vip, come detto da lei stessa in passato, ormai non si sentono più.

Il presentatore del programma televisivo di Mediaset, che si ispira a quello olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi, e compagno di Pamela Camassa ha dichiarato: «Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni».

Questa bellissima love story era finita per colpa sua… e ora Bisciglia si è rivolta alla sua ex compagna con queste parole: «Mi ha lasciato, perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato».