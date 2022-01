Flavia Vento e Mercedesz Henger concorrenti a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022: scoop

Flavia Vento e Mercedesz Henger saranno le nuove concorrenti VIP del programma tv La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022! Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo in esclusiva che le due showgirl nonché ex concorrenti di altri importanti reality show, dall’Isola dei famosi a La Fattoria fino al Grande Fratello Vip 5, sono state fortemente volute dalla nuova conduttrice della versione italiana del reality show Beauty and the Geek, la famosa e popolare presentatrice tv Barbara d’Urso. Le due bionde soubrette e opinioniste tv regaleranno battute, gag, gaffe e momenti epici ed esilaranti. Due pupe VIP molto diverse, ma entrambe con caratteri molto forti e determinati, che sicuramente faranno divertire e appassionare il pubblico televisivo.

Flavia Vento e Mercedesz Henger – Foto: Instagram

Sia Flavia Vento che Mercedesz Henger erano state spesso opinioniste fisse nei programmi tv dell’ex dottoressa Giò, da Live – Non è la D’Urso a Pomeriggio 5. Lo scorso anno Mercedesz Henger era in lizza come concorrente del GF Vip 6, ma alla fine non aveva ottenuto l’ok dagli autori del reality. Flavia Vento è invece protagonista in questi giorni della prima edizione di Back to School, reality show televisivo in onda in prima serata su Italia 1 dal 4 gennaio scorso con la conduzione di Nicola Savino.

Barbara d’Urso in total red – Foto: Facebook

Per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022, che si preannuncia davvero scoppiettante e interessante, l’ex presentatrice dei reality show Il Grande Fratello, La Fattoria, Reality Circus e Uno due tre stalla aveva posto alcune condizioni alla dirigenza Mediaset: ripristinare lo studio televisivo, il daytime, la presenza di alcuni vip in gara e anche la diretta de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022 per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci.

Chi invece ha fatto sapere che non ci sarà è il celebre paroliere e cantautore Cristiano Malgioglio. Per lui era in lizza il ruolo di giurato. A TvBlog.it ha rivelato di essere stato contattato ma ha dovuto declinare l’invito, perché ha altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022.