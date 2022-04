Flavia Vento spiega i motivi dei suoi abbandoni ai reality show

Flavia Vento ha spiegato i motivi dei suoi abbandoni ai reality show nel corso de La Pupa Party condotto da Andrea Dianetti e Dayane Mello. La famosa e chiacchierata showgirl e opinionista tv ha rivelato: “Me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia. Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire e questo è il motivo reale. Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali”.

Flavia Vento ha poi proseguito: “Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso. Che vi devo dire, andremo a fare una terapia”.

L’ex concorrente del GF Vip e de La Pupa e il Secchione ha poi aggiunto: “A La Fattoria invece sono scappata perché non gestivo gli altri concorrenti. In quel caso era una lotta per stare davanti alla telecamere. In più questi inventavano cose per screditarmi e io lì ho rivissuto cose come quando andavo a scuola e avevo i ragazzini che mi bullizzavano. Loro inventavano bugie e io invece non ho la smania di vincere. A L’Isola invece avevo uno che voleva fare il capo, l’altro che voleva prevaricare con prepotenza. Non stavo bene in quel contesto”.

Poco prima dell’intervento di Flavia Vento, anche Antonella Elia è stata ospite de La Pupa Party ed ha attaccato duramente l’ex pupa: “Se con lei ho un rapporto di amore e odio? No io ho solo odio e nessun tipo di amore nei suoi confronti. io dico sempre quello che penso, quindi è solo odio. Io detesto i fuggitivi e le persone che non sanno prendersi la responsabilità delle loro scelte. E mi fanno anche un po’ pena devo dire. Quindi non provo solo odio, ma anche pena. Se ho un messaggio per lei? Ok. Cara Flavia Vento cambia lavoro e trovatene uno che sia adatto a te“.