Flop di ascolti per Star in the Star di Ilary Blasi: programma verso la chiusura immediata

Flop di ascolti per Star in the Star della famosa e bravissima conduttrice tv Ilary Blasi. L’ultima puntata del programma tv ha registrato soltanto 1.816.000 telespettatori, pari a 11,5% di share. Anche la puntata di esordio aveva registrato share e ascolti tv molto deludenti: 1.947.000 telespettatori, pari a 11,02% di share. Questi dati tv stanno facendo gongolare il nemico vip di Ilary Blasi, l’agente dei paparazzi e imprenditore Fabrizio Corona. Ora Star in the Star è vicinissimo alla chiusura anticipata e immediata.

Star in the Star fa flop

TvBlog.it ha rivelato: “I piani alti di Mediaset forti dei dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata. Immaginiamo quella degli svelamenti, e poi di far chiudere baracca a questo format, che torna nel cassetto da dove era venuto”.

E poi ancora: “Attenzione però: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano. Potrebbe quindi pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera. Oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro”.

Star in the Star: Pier Silvio Berlusconi è inferocito

L’adattamento italiano della versione tedesca del talent show canoro Big Performance – Wer ist der Star im Star?, a loro volta ispirati a Bongmyeon ga-wang, format della Brainpool, ha mandato su tutte le furie Pier Silvio Berlusconi.

Il giornalista ha scritto su Dagospia: “Fermi tutti! Arriva l’ennesimo colpo di scena per Star in the Star, il programma con Ilary Blasi che ha debuttato giovedì scorso con appena l’11% di share. La trasmissione era finita al centro delle polemiche per la somiglianza con Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato ma ora i problemi sono di tutt’altra natura. Mediaset minaccia querele contro la società di produzione Banijay guidata dai fratelli Bassetti. Una lettera durissima è arrivata sabato sui tavoli dei due dirigenti: mittente Pier Silvio Berlusconi che, vista la puntata d’esordio, ne è uscito furibondo. Se la prossima puntata non cambierà radicalmente l’azienda di Cologno Monzese procederà con querela e richiesta danni”.

Per poi aggiungere: “Il punto chiave non è come il programma è stato apparecchiato (scene, luci, giuria, conduzione) ma proprio il cuore dell’idea, totalmente disattesa rispetto al contratto di appalto. Tanto che la parola chiave della diffida è truffa, avete letto bene: il pubblico è stato truffato, secondo Pier Silvio Berlusconi, perché il punto forte del programma era l’assoluta somiglianza tra il personaggio sul palco e la leggenda musicale interpretata”.