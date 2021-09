Flop è il nuovo album di Salmo: la tracklist

Flop è il nuovo album del 37enne rapper e produttore discografico Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu. “Flop, il mio disco peggiore, fuori venerdì 1 ottobre!”, ha scritto l’artista sui social. La cover immortala l’artista e una lacrima che nasce dall’occhio destro. A tre anni di distanza da “Playlist” (che aveva conquistato sei dischi di platino: in totale, il rapper ha collezionato oltre 2,1 miliardi di streaming totali, 56 dischi di platino e 31 dischi d’oro), l’artista torna con un nuovo album che contiene 17 tracce inedite tra cui “Antipatico”, “Criminale”, “Gigliottina” “Fuori di testa”.

“Salmo affronta la paura più grande di ogni artista – si legge nel comunicato – in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta, (dove si nasconde la vita). Flop è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita”. Si tratta del sesto disco in studio pubblicato da Salmo.

Flop di Salmo: la tracklist dell’album

01. Antipatico

02. Mi sento bene

03. Criminale

04. Ghigliottina

05. In trappola

06. La chiave

07. Kumite

08. Che ne so

09. YHWH

10. Hellvisback 2

11. A Dio

12. Fuori di testa

13. Marla

14. L’angelo caduto

15. Vivo

16. Flop!

17. Aldo ritmo

La discografia di Salmo

Album in studio

2011 – The Island Chainsaw Massacre

2012 – Death USB

2013 – Midnite

2016 – Hellvisback

2018 – Playlist

2021 – Flop



Album dal vivo

2014 – S.A.L.M.O. Documentary

2019 – Playlist Live



Con gli Skasico

2004 – Terapia

2006 – 21 Grams

2008 – Orange Bloom EP



Con i Three Pigs’ Trip

2010 – Merciful Bullets (EP)



Con i To Ed Gein

2008 – Toedgein

2011 – Shell Shock