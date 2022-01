Flora Canto ed Enrico Brignano: il matrimonio sarà all’americana

Flora Canto ed Enrico Brignano si uniranno in matrimonio molto presto mediante una bella festa all’americana. L’attrice e mamma vip ne ha parlato a Oggi è un altro giorno, ospite di Serena Bortone. La mamma vip di Martina, 4 anni, e Niccolò, venuto al mondo lo scorso 19 luglio, ha ricevuto la proposta di nozze dal famoso comico e attore a settembre davanti a tutta l’Arena di Verona.

L’attrice, conduttrice tv ed ex tronista di Uomini e Donne, Flora Canto, ha dichiarato alla conduttrice tv: “Ci sposiamo a luglio? Sì, se ci arriviamo con la pandemia e tutto quel che sta succedendo… Con l’organizzazione sono indietro, non ho ancora fatti gli inviti e non ho ancora deciso l’abito, ma ho scelto la location”.

Serena ha chiesto: “Dove sarà il matrimonio?”. “Non si può dire”, ha replicato Flora Canto. Poi però si è sbottonata un po’: “Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi, sarà una cerimonia all’americana”.

Flora Canto ed Enrico Brignano stanno insieme da tanti anni: “Io ero e sono innamorata della comicità in genere e l’ho conquistato con questa mia filosofia – ha raccontato l’artista -. Quando provavamo il primo spettacolo, ci ammazzavamo dalle risate, questo ha fatto iniziare tutto”.

Brignano è davvero diverso da come appare? Flora ha spiegato: “Non è un depresso, anzi, ma come tutti gli uomini quando si sveglia male ha i suoi momenti no in cui è meglio lasciarlo stare. Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da 10 anni”.

Poi è stato trasmesso in onda il filmato in cui si racconta la proposta di nozze che l’ha lasciata a bocca aperta all’Arena: “Mi commuove ancora, non sapevo niente. Quella sera dovevamo portare in scena parodia Romeo e Giulietta, poi per una serie di inconvenienti non l’abbiamo fatta. Ero seduta in prima fila con amica, quando ha iniziato a cantare sulle note della canzone di Jovanotti e a venire verso di me, ho pensato: ‘Che carino, vuole dedicarmi la canzone’, poi però è iniziata la tachicardia e ho capito tutto…”.

Dal 15 gennaio Flora tornerà in tv su Raidue con un programma culinario intitolato “Fatto da mamma e papà”.