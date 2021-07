Flora Canto ha partorito il piccolo Niccolò: Enrico Brignano è diventato papà bis

Flora Canto ha partorito il piccolo Niccolò. Sia la mamma famosa sia il baby vip stanno bene. Il famoso e popolare comico e attore Enrico Brignano è diventato papà bis. La bellissima notizia è stata annunciata dai due genitori vip mediante un dolcissimo e tenerissimo scatto social che li ritraggono con il neo arrivato in ospedale.

Enrico Brignano e Flora Canto con il piccolo Niccolò – Foto: Instagram

L’attrice, conduttrice tv ed ex tronista di Uomini e Donne, Flora Canto, ha scritto: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto?! Benvenuto dolcissimo amore nostro”. Enrico Brignano ha condiviso sul suo profilo Instagram un altro scatto del suo secondogenito e ha scritto: “E finalmente sei arrivato piccolo angelo… ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”.

La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo da parenti, fan e amici vip della coppia del jet set nazionale.

Flora Canto aveva parlato della sua gravidanza bis a Confidenze: “Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò. Enrico non è il tipo che ti regala diamanti. Mi portava sacchetti di frutta fresca (sapeva che mi piace e se ne intende, visto che i suoi avevano un negozio di ortaggi). E uno dei primi doni è stato una cassetta degli attrezzi. Poi, davanti alla mia faccia perplessa ha detto: ‘Vivi da sola, può esserti molto utile’. Veniva con me a fare la spesa, insomma era una persona normale, non uno che si atteggiava a protagonista del magico mondo degli artisti”.

“Io avevo proposto anche Alfio o Saturnino, ma Flora me li ha bocciati entrambi (chissà perché…)”, aveva raccontato ironicamente il comico Brignano. Enrico aveva poi spiegato: “Mi sono innamorato perché Flo è una delle donne più divertenti che abbia mai conosciuto. Fa ridere anche quando non vorrebbe e l’ho trovata irresistibile”.

Congratulazioni ai neo genitori bis e un caloroso benvenuto al piccolo Niccolò anche da parte della nostra redazione. Auguri!