Fondotinta ad alta coprenza: quali sono i vantaggi

Per nascondere macchie, arrossamenti e piccoli brufoli, il fondotinta coprente è il prodotto di make up più adatto. Il suo utilizzo rende la pelle liscia senza irregolarità. I difetti vanno nascosti senza però far perdere all’incarnato del viso quel suo aspetto naturale e fresco.



Risulta quindi importante che ogni persona scelga il prodotto più adatto alla propria pelle.

I tipi di fondotinta coprente

Esistono diversi tipi di fondotinta coprente. Questi differiscono per texture che può essere liquida, in stick, compatta, o in polvere. È importante scegliere la tipologia giusta per la propria pelle e a seconda dei difetti che devono essere nascosti. Brufoli, borse sotto gli occhi, piccole cicatrici, macchie sono le imperfezioni del viso più diffuse. Se si desidera un prodotto in stick che faccia anche da correttore, Max Factor Panstik è il prodotto da scegliere. Tra i fondotinta dalla consistenza cremosa, ricchi di componenti idratanti, adatti per chi ha la pelle secca, c’è Maybelline SuperStay Active Wear, che presenta una lunga tenuta ed è adatto per le persone sempre in movimento. Per chi invece ha una pelle che tende a essere grassa, si consiglia il fondotinta coprente compatto Clinique Superpowder Double Face Makeup, che funge anche da cipria, molto comodo se si deve intraprendere un viaggio. I marchi di dermocosmesi Vichy e Avène, infine, propongono specifici fondotinta per le persone dalla pelle acneica: in questi casi, è necessario coprire e al tempo stesso lasciare la pelle libera di respirare, senza che il prodotto vada a ostruire i pori della cute.

Trucco e fondotinta, due in uno

Un fondotinta dal potere coprente, usato anche come base per il trucco professionale è Dermacol fondotinta ultracoprente. Col suo potere, riesce a nascondere anche gli inestetismi cutanei più estesi. Si tratta di un prodotto ricco in pigmenti: proprio per questo è impiegato per il trucco professionale in contesti quali servizi fotografici o sfilate in passerella. La sua formulazione è stata sviluppata in collaborazione con un team di professionisti del trucco di Barrandov Studios. Si tratta di uno dei più grandi studi cinematografici d’Europa. È presente a Praga e vanta diverse importanti produzioni hollywoodiane. Le caratteristiche di questo prodotto riguardano la sua capacità di uniformare la pelle che appare senza difetti. Anche gli arrossamenti più intensi possono essere coperti grazie alla sua efficacia ultracoprente. La pelle appare vellutata, fresca, luminosa. Ha una consistenza cremosa che conferisce al prodotto una lunga durata di azione. Inoltre, è efficace anche come filtro solare con un SPF 30, schermando i dannosi raggi UV. Il cosmetico è stato sottoposto a studi clinici, è ipoallergenico e del tutto privo di conservanti.

Il marchio Dermacol

Dermacol è il marchio leader della cosmesi da oltre mezzo secolo. Il brand ha avuto origine all’interno degli studi cinematografici di Praga, nella Repubblica Ceca. Un team composto da dermatologi dell’Istituto di cosmetica medica di Praga insieme con i make-up artist degli studios di Barrandov ha dato vita a Dermacol fondotinta. Questo non è solo adatto ai set e alla riprese delle scene dei film. È efficacissimo anche per le persone che desiderano coprire efficacemente tutte le imperfezioni, anche le macchie più pigmentate, per una pelle impeccabile che mantiene il suo aspetto naturale.