Fragranze da uomo: quali scegliere in base alle occasioni

Scegliere i profumi da uomo non è semplice: infatti, ci sono tantissime tipologie di fragranze che non solo vanno scelte secondo i propri gusti, ma anche tenendo conto della tipologia di pelle, della stagione e soprattutto delle occasioni in cui indossarli.

Infatti, i profumi uomo sono considerati dei veri e propri accessori e, come tali, devono essere indossati anche pensando, ad esempio, al tipo di serata a cui si parteciperà, se si tratta di un impegno di lavoro, di un incontro informale tra amici o altre tipologie di occasioni. Ecco perché è bene sapere come scegliere i profumi da uomo e individuare qual è quello migliore: si tratta, infatti, di un dettaglio che non va sottovalutato.

Profumi da uomo per tutti i giorni, come devono essere

Quando si parla di profumi è bene considerare anche delle fragranze che possano essere utilizzate ogni giorno. In questo caso, quindi, bisogna puntare su profumazioni persistenti, che possano sprigionare la loro fragranza durante tutta la giornata e che siano adatti per varie occasioni.

Solitamente, la scelta migliore, in questo caso, è quella d’indossare dei grandi classici della profumeria maschile, ovvero fragranze decise e intense che non passano inosservate e che sono realizzate dai grandi brand di profumi.

Per avere una fragranza piacevole e decisa da indossare tutti i giorni, si può scegliere un profumo maschile fresco e leggero, come Cool Water di Davidoff, tipico per le sue note a base di meta, rosmarino e coriandolo, che è molto persistente, si percepisce appena e va bene sia per gli appuntamenti di lavoro che per il tempo libero.

Un altro classico tra i profumi maschili, un vero e proprio evergreen della profumeria, è Acqua di Giò che dal 1996 è tra le fragranze più trendy: le note agrumate e i sentori speziati rendono unica questa profumazione che è adatta per un utilizzo quotidiano in tutte le stagioni.

Profumi da uomo perfetti per la sera: ecco quali sono

Tra i profumi uomo perfetti per la sera ci sono sicuramente le fragranze dalle note avvolgenti, adatti sia a serate con amici, sia a occasioni di gala o incontri romantici. Tra le fragranze più indicate per queste occasioni ci sono quelle dolci e decise che si basano su sentori di vaniglia, patchouli, sandalo e fiori.

I profumi da uomo che includono nel bouquet di note la vaniglia, ad esempio, sono molto apprezzati per il loro sentore dolce e anche perché questa fragranza contiene delle molecole simili ai ferormoni umani.

I migliori profumi uomo adatti per la sera sono quelli a base di patchouli, un’essenza raffinata ed elegante, che ha un aroma particolare e deciso e, per questo, non è sempre apprezzato da tutti.

I profumi da uomo sono anche a base floreale e quelli più trendy e indicati per le occasioni mondane sono caratterizzati da note di rosa, gelsomino e ylang ylang.

Non mancano poi profumi uomo che ruotano intorno alle note di sandalo, un’essenza lussuosa e pregiata che rievoca atmosfere orientali e seducenti.