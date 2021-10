Francesca Cipriani contro l’amico di Tina Cipollari: “É pazzo e cattivo, l’ho diffidato”

Francesca Cipriani si è sfogata con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6 nella notte, dopo l’ultima chiacchieratissima ed esplosiva puntata. Nel mirino della bombastica showgirl e gieffina è finito l’amico della storica e famosa opinionista fissa di Uomini e Donne, la vamp Tina Cipollari. Dopo il commento al vetriolo sui social di Tina contro Francesca Cipriani, la vincitrice della seconda edizione del programma tv La Pupa e il Secchione ha riservato bordate al vetriolo nei confronti di questo amico della vamp.

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

Alcuni giorni fa Francesca aveva dichiarato al conduttore tv del GF Vip 6, Alfonso Signorini: “Quell’insulto non arriva dalla mente di Tina. Lei mi ha riempita di complimenti e non è lei quindi. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona. No Alfonso, guarda, quella cosa non l’ha scritta lei. Nel senso che non può essere. […] Certo però che anche lei poteva non dare adito a questa gente. Anche perché scrive le offese, ma dal vivo mi ha fatto i complimenti”.

Nelle ultime ore la gieffina Francesca Cipriani è tornata sull’argomento, smentendo il flirt tra Rossi e Soleil Sorge: “Il mio fidanzato c’ha una impresa edile. Se ha fatto i lavori a Soleil? No ragazzi, gli ha fatto il preventivo e i documenti, ma non è successo tra lui e Soleil, ma tramite un amico in comune, una persona. Ripeto che si tratta di una mail formale, quelle classiche con i preventivi dove c’è scritto ‘Salve le comunico’. Alla mail ci è arrivata una persona che lo sapeva, quella stessa persona di Tina Cipollari con cui ho litigato questa estate. Questo qui è pazzo, è cattivo. Non ha accettato il fatto che io non ho voluto essere più amica sua l’ho diffidato prima di entrare e si sta sfogando tramite terzi”.

Francesca ha poi aggiunto altri dettagli: “Lui è amico di quello che scrive su Dagospia… è amico stretto mi ha fatto uscire anche un articolo bruttissimo anche quest’estate sul mio compleanno che faceva schifo e c’erano tutti morti di fama. Delle robe molto spiacevoli. Infatti io ho capito subito il fatto della mail, a cosa si riferivano”.

