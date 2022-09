Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sposano: matrimonio entro il 2022

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sposano. Matrimonio in arrivo entro la fine dell’anno per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi e il suo fidanzato. La notizia è stata diffusa dalla stessa vincitrice della seconda edizione del reality show La Pupa e il Secchione su Instagram. In arrivo una bellissima svolta per la vita privata dell’ex gieffina vip e showgirl maggiorata.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi – Foto: Instagram

Dopo aver avanzato la proposta di matrimonio nel corso del Grande Fratello Vip 6, ora Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono pronti a giurarsi amore eterno entro il 2022.

“Presto sposi, quando? Nel 2022”, ha scritto Francesca Cipriani su Instagram, pubblicando una sua foto tra le braccia del futuro marito. L’ex pupa non ha dato ulteriori indizi ai fan, ma alla fine dell’anno mancano solo quattro mesi e la cerimonia potrebbe essere più vicina del previsto.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: la loro favola d’amore

Diversi mesi fa Alessandro Rossi aveva spazzato via i rumor sulla loro presunta e finta storia d’amore ai microfoni di Trends&Celebrities, trasmissione in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il giovane di Cesenatico aveva parlato della sua storia con la vincitrice della seconda edizione del programma tv La pupa e il secchione: “L’ho conosciuta a una cena con amici. Doveva essere un incontro lavorativo e poi da lì è nata una bellissima storia d’amore. Per lei ho anche assoldato un cantante al ristorante per farle una serenata: era Morgan. L’ho corteggiata con la semplicità, con i tortellini, i ravioli, le piadine. Siamo buone forchette. Facevo avanti e indietro io per stare con lei… è il mio angelo”.

Al giornalista e conduttore radiofonico pugliese aveva poi aggiunto di aver conosciuto Francesca in uno dei periodi più difficili della sua vita: “Lei, con la sua dolcezza infinita, mi ha preso per mano. Questa per me è una delle storie più importanti, lei è la ragazza giusta per me ed è molto sensibile come me. A marzo, quando si è operata, io sono stato con lei tutti i giorni per tre settimane e ci siamo avvicinati molto. Voglio costruire una famiglia con lei, sposarla. Quando si sta con una persona si sta con l’idea di un progetto che duri. A me non piacciono le storielle. Quando ci siamo fidanzati ci siamo guardati negli occhi, dicendoci di costruire qualcosa di duraturo nel tempo”.