Francesca Cipriani: la segnalazione del paparazzo Paolone sul suo fidanzato Alessandro Rossi

Francesca Cipriani è nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ma all’esterno si fa un gran parlare del suo fidanzato Alessandro Rossi. La vincitrice della seconda edizione del programma tv La pupa e il secchione è al televoto insieme all’ex concorrente di Temptation Island, Tommaso Eletti. Quest’ultimo ha più volte dichiarato agli altri coinquilini della Casa più spiata e famosa d’Italia di sentirsi come un pesce fuor d’acqua e pertanto vorrebbe uscire. In poche parole si vuole autoeliminare. La bombastica e simpaticissima showgirl maggiorata è invece abbastanza determinata e combattiva, come sempre, e vorrebbe arrivare in finale al GF Vip 6.

Ieri sera durante la diretta del paparazzo Paolone insieme con Cristian Alaimo, ex concorrente a Ciao Darwin 8, ed Ester La Uggi, presentatrice e conduttrice televisiva che lavora nelle agenzie del mondo dello spettacolo, sono emersi molti dubbi su Alessandro Rossi. Lui lavora nell’azienda edile di famiglia.

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

I protagonisti della diretta social hanno dichiarato che quest’ultimo ha una grande voglia di popolarità e sarebbe accecato dai riflettori del mondo dello spettacolo, d’altronde non è il primo e né sarebbe l’ultimo, e si sarebbe affidato a una nota agenzia di spettacolo guidata da un famoso manager e imprenditore per emergere nel patinato show business italiano mediante una storia d’amore con un volto dello showbiz. Secondo Paolone ed Ester, Alessandro Rossi ci avrebbe provato in primis con la gieffina vip ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgé e poi con la showgirl ed ex concorrente del GF Vip Mila Suarez. Da entrambe avrebbe avuto due di picche mentre lui avrebbe affermato di essere uscito con entrambe e di averle scaricate perché non sarebbero alla sua altezza.

Paolone ha poi rivelato che Alessandro Rossi avrebbe fatto promesse faraoniche alla gieffina vip Francesca Cipriani. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non sta parlando molto di Rossi nella Casa del GF Vip 6. Stasera andrà in onda la terza puntata del GF Vip 6, anche se i riflettori mediatici sono tutti per l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e il giornalista sportivo Amedeo Goria, dopo le accese e forti polemiche di queste ultime ore.