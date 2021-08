Francesca De Andrè parla di Grande Fratello e Ballando con le Stelle

Francesca De Andrè è tornata a parlare di Grande Fratello e Ballando con le Stelle durante una recente intervista rilasciata a Leggo. La nipote del mitico Faber e figlia di Cristiano De Andrè è tornata a parlare delle sue varie esperienze televisive lasciandosi andare a delle confessioni inedite. Oltre al reality show di Canale 5, il Grande Fratello, la socialite e influencer ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. Ha dichiarato: “Diciamo che essendo tutti grandi programmi dico che mi piacerebbe condurli tutti”.

Francesca De André – Foto: Facebook

L’ex gieffina ha però rivelato che vorrebbe partecipare al talent show di Raiuno, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Francesca De André ha infatti raccontato a Leggo: “Come concorrente Ballando mi piacerebbe. Il reality li ho già fatti come esperienza. In certe condizioni, tipo l’Isola, da sola non ti ci metti. L’Isola è stata dura perché pioggia torrenziale per giorni con 99% di umidità. Io sono durata come un gatto in tangenziale. Un’esperienza però che rifarei. Il Gf ci penserei. Dovrebbero convincermi in qualche modo. Magari. Sarei contenta anche come opinionista, mentre la concorrente la farei molto volentieri a Ballando”.

Francesca ha parlato anche del suo passato difficile: “La mia infanzia è stata una lotta per l’indipendenza e l’emancipazione. Ho lottato per anni affinché le persone mi credessero. Quindi se tornassi indietro diciamo che cercherei di più di documentare ciò che ho fatto per avere le prove di quanto accaduto”.

